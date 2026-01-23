জেলা

দুদিন আগে কিনে দেওয়া মোটরসাইকেল নিয়ে বাজারে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় তরুণ নিহত

প্রতিনিধি
সখীপুর, টাঙ্গাইল
মারুফছবি: সংগৃহীত

দুই দিন আগে ছেলেকে মোটরসাইকেল কিনে দিয়েছিলেন মা। সেই মোটরসাইকেল নিয়ে বাজারে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় ছেলের মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার নামদারপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মারুফ (১৯) সখীপুর উপজেলার দেবরাজ গ্রামের হাসমতের মোড় এলাকার বাসিন্দা। মারুফ পরিবারের একমাত্র ছেলে।

মারুফের পরিবার জানায়, মারুফের বাবা নুরনবী সৌদিপ্রবাসী। দুই দিন আগে মারুফের মা নাজমা আক্তার ছেলেকে একটি নতুন মোটরসাইকেল কিনে দেন। আজ শুক্রবার সকালে মারুফ বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে বড়চওনা ইউনিয়নের নামদারপুর বাজারে যাচ্ছিলেন। সে সময় রাস্তার পাশে স্তূপ করে রাখা ইটের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে মারুফের বাবা দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি আসার পর ছেলের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হবে।

সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের উপসহকারী কমিউনিটি চিকিৎসা কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই মারুফের মৃত্যু হয়েছে।

সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন