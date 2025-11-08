গভীর রাতে গাড়িতে দুর্বৃত্তদের আগুন, সিসিটিভিতে ধরা পড়ল পুরো ঘটনা

গভীর রাতে গাড়িতে দুর্বৃত্তদের আগুন, সিসিটিভিতে ধরা পড়ল পুরো ঘটনা
শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায় দুর্বৃত্তরা মোতালেব মুন্সি নামের এক ব্যক্তির ভাড়ায় চালিত গাড়িতে আগুন দিয়েছে। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে চান্দনী গ্রামে তাঁর বাড়ির আঙিনায় রাখা গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।
মোতালেব পেশায় একজন গাড়িচালক। ২০১০ সালে তিনি একটি গাড়ি কিনে ভাড়ায় চালানো শুরু করেন। পরে ছেলেকেও একটি গাড়ি কিনে দেন।
পরিবারটির দাবি, এর আগে গত ১৫ আগস্ট রাতে দুর্বৃত্তরা বাড়িতে রাখা দুটি গাড়িতে আগুন দেয়। তখন তাঁরা দেখে ফেলায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। ওই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছিলেন মোতালেব। তবে দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। এরপর বাড়িতে গাড়ি রাখার স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়।
দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনের দৃশ্যটি সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। এ ঘটনার ৬ মিনিট ২১ সেকেন্ডর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।
ভিডিওটিতে দেখা যায়, গতকাল দিবাগত রাত ২টা ২৮ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের সময় এক ব্যক্তি বোতল হাতে নিয়ে একটি গাড়ির ওপর কিছু ছিটাচ্ছেন। এরপর আরেক ব্যক্তি গিয়ে পাটকাঠি জাতীয় কিছু দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। ভিডিওটির ৪ মিনিট ৫ সেকেন্ডের সময় মোতালেবের পরিবারের সদস্যদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। তাঁরা বালতিতে করে পানি নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে ততক্ষণে গাড়িটির অধিকাংশ পুড়ে যায়।
এ বিষয়ে মোতালেব মুন্সি বলেন, যারা গাড়িতে আগুন দিয়েছে, তাদের মুখে গামছা প্যাঁচানো ছিল। পুরো ঘটনাটি সিসি ক্যামেরায় ধারণ করা আছে। ভাড়ায় গাড়ি চালিয়ে যা আয় হতো, তা দিয়ে পরিবার নিয়ে খেয়ে-পরে আছেন। প্রায় ৮ লাখ টাকার গাড়িটি পুড়ে যাওয়ায় তাঁরা বিপাকে পড়েছেন।
পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত করছে বলে জানান নড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হাসান। তিনি বলেন, মনে হচ্ছে, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে কেউ এমনটি ঘটিয়েছেন।