জেলা

বানচালের চেষ্টা আছে, তবে নির্বাচন করতেই হবে: মৎস্য উপদেষ্টা

প্রতিনিধি
বাগেরহাট
দক্ষিণের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি মৎস্য বাজার ফলতিতা বাজার পরিদর্শন এবং ব্যবসায়ী ও খামারিদের সঙ্গে মতবিনিময় মৎস্য উপদেষ্টার ফরিদা আখতারের। শনিবার দুপুরেছবি: প্রথম আলো

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, ‘নির্বাচন বানচাল করা বা না করার চেষ্টা তো থাকবেই। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, সরকারের দিক থেকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি আছে নির্বাচন করার এবং নির্বাচন আমাদের করতেই হবে। কিন্তু সুস্থ একটা পরিবেশ থাকতে হবে এবং এর জন্য সরকার মানুষের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে চেষ্টা করছে। কারণ, আজকে যদি নির্বাচনের কারণে হাদির ওপর আক্রমণ হয়ে থাকে, তাহলে তো অন্য প্রার্থীরাও সেটার (নিরাপত্তার) সংকটে আছে। এখানে যে গোষ্ঠীই জড়িত থাকুক না কেন, সরকার এটাকে কঠোর হস্তে দমন করবে।’

আজ শনিবার বেলা ১১টায় বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার ফলতিতা মৎস্য আড়ত পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন ফরিদা আখতার। এর আগে তিনি আড়ত মিলনায়তনে খামারি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

বাগেরহাট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রাজ কুমার সরকারের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায়অন্যান্যের মধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুর রউফ, যুগ্ম সচিব আবু নঈম মুহাম্মদ আবদুছ সবুর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের খুলনা অঞ্চলের পরিচালক গোলাম হায়দার, বাগেরহাট জেলা প্রশাসক গোলাম মো. বাতেন, সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল) রাসেদুল ইসলাম (রানা), ফকিরহাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুমনা আইরিন, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা শেখ আসাদুল্লাহ, চিতলমারী উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. ফেরদৌস আনছারীসহ মৎস্য আড়ত মালিক ও মৎস্যচাষিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ব্যবসায়ী ও চাষিরা গলদা চিংড়ির পোনা–সংকট, নিম্নমানের খাবারসহ চিংড়িশিল্পের নানা সংকটের কথা তুলে ধরেন। উপদেষ্টাও আগ্রহভরে চাষিদের সংকটের কথা শোনেন। চাষিদের উদ্দেশে উপদেষ্টা বলেন, গলদা চিংড়ি চাষে বড় সংকট এখন সহজে পোনা না পাওয়া। পোনার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য বন্ধ থাকা বেসরকারি হ্যাচারিগুলোকে সচল করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সেই সঙ্গে সরকারি যেসব প্রতিষ্ঠানের গলদা চিংড়ি উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে, তাদের আরও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেন উপদেষ্টা।

জেলা প্রশাসক গোলাম মো. বাতেন বলেন, গলদা চিংড়ির পোনা–সংকট নিরসনে প্রয়োজনে যেসব রাষ্ট্রে চিংড়ির পোনা উৎপাদন হয়, সেখান থেকে আমদানি করা হবে। তবে আইনে নদীর পোনা ধরার যে নিষেধাজ্ঞা, সেটি ভঙ্গ করা যাবে না।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন