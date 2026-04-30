দোকান থেকে চিপস কিনে বাড়ি ফেরার পথে ডোবায় পড়ে শিশুর মৃত্যু

দোকান থেকে চিপস কিনে বাড়ি ফেরার পথে ডোবায় পড়ে শিশুর মৃত্যু
ময়মনসিংহের ভালুকায় দোকান থেকে চিপস কিনে বাড়ি ফেরার পথে পাশের একটি ডোবায় পড়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার পাড়াগাঁও গাংগাটিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
শিশুটির নাম মোহাম্মদ সাফওয়ান (৪)। সে হবিরবাড়ী ইউনিয়নের পাড়াগাঁও গাংগাটিয়া গ্রামের বাসিন্দা ও গাংগাটিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম হুসাইন আহমেদের ছেলে।
পরিবার জানায়, আজ বেলা দুইটার দিকে স্থানীয় একটি দোকান থেকে চিপস কিনে বাড়ি ফিরছিল শিশু সাফওয়ান। বাড়ির কাছেই গাংগাটিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে প্রায় ১০ ফুট গভীর একটি ডোবার কাছে এসে শিশুটি পা পিছলে পানিতে পড়ে। পরে সে ডুবে যায়। শিশুটি বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে ডোবা থেকে তাকে উদ্ধার করে গুরুতর অবস্থায় ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।