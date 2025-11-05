বৃষ্টির পানিতে নিভল আগুন, তার আগে পুড়ে যায় ২৩টি দোকান

বৃষ্টির পানিতে নিভল আগুন, তার আগে পুড়ে যায় ২৩টি দোকান
খাগড়াছড়ির মহালছড়ি বাজারে আগুন লেগে পুড়ে গেছে ২৩টি দোকান। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে এ আগুনের সূত্রপাত হয়। পানির উৎস না থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছেও ফায়ার সার্ভিসের দুটি গাড়ি আগুন নেভাতে পারেনি। তবে হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসে।
পুড়ে যাওয়া দোকানের মধ্যে জুতার দোকান, খাবার হোটেল, কসমেটিকস, কাপড়, মুদি ও সোনার দোকান রয়েছে বলে স্থানীয় লোকজন জানান। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাজারে মসজিদের সামনে একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই তা পাশের দোকানগুলোয় ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার ৪৫ মিনিট পর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও আগুন নেভানোর কাজ শুরু করতে পারেনি। তবে বৃষ্টিতে আগুন অনেকটাই নিভে আসে। পরে সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আগুন সম্পূর্ণভাবে নেভানো সম্ভব হয়।
খাগড়াছড়ি ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. জাকির হোসেন বলেন, রাত ১২টা ৪০ মিনিটে খবর পেয়ে দুটি ইউনিট মহালছড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। দেড়টার দিকে ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও পানির উৎসের সংকটে কাজ করা সম্ভব হয়নি। পরে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে মাটিরাঙ্গা উপজেলা ফায়ার সার্ভিস থেকে এক হাজার লিটারের একটি পানির গাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তবে এর আগেই বৃষ্টির পানিতেই আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার সময়ে সবাই ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। বাতাস আর বজ্রপাতের কারণে সে সময় বিদ্যুৎ সরবরাহও বন্ধ ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, কাঁচা দোকানঘরে বজ্রপাতের কারণে আগুন লাগতে পারে। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।