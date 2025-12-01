শরীয়তপুরে রাতের আঁধারে আওয়ামী লীগের মশালমিছিল

শরীয়তপুরে রাতের আঁধারে আওয়ামী লীগের মশালমিছিল
শরীয়তপুরে মশালমিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। গতকাল রোববার রাতে শরীয়তপুর পৌরসভার বিলাশখান এলাকায় পালং-বুড়িরহাট সড়কে এ মিছিল বের করা হয়।
এদিকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলটির মশালমিছিল ও বিক্ষোভ মিছিলের দুটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। দলটির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ভিডিওটি আপলোডও করা হয়েছে। ওই মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মুখ ঢাকা অবস্থায় দেখা যায়। কেউ কেউ হেলমেটও পরেছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের দলটির নেতাদের নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতেও শোনা গেছে।
স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার ভাষ্য, গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শরীয়তপুরের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন মামলায় কারাগারে গেছেন, অনেকে আত্মগোপনে আছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিভিন্ন সময় রাতের আঁধারে মশালমিছিল, দেয়ালে পোস্টার লাগানো ও সড়ক অবরোধের মতো কর্মসূচি পালন করছেন।
এ বিষয়ে শরীয়তপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচি পালনের তথ্য পুলিশের কাছে নেই। রাতের আঁধারে অনেক সময় ঝটিকা মিছিল করে পালিয়ে যান কয়েকজন। মশালমিছিল করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।