‘হালুগাইট্ট্যে মুড়ির টিন’ গানে গলা মেলালেন মার্কিন সেনারা

ভিডিও ভাইরাল
‘হালুগাইট্ট্যে মুড়ির টিন’ গানে গলা মেলালেন মার্কিন সেনারা
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এক সদস্যের গলায় কোক স্টুডিও বাংলার জনপ্রিয় গান ‘হালুগাইট্ট্যে মুড়ির টিন’। এর সঙ্গে গিটার ও শেকার (রেইনস্টিক) বাজাচ্ছেন দুজন মার্কিন বিমানসেনা। পাশে থাকা আরেক মার্কিন সেনা গানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন, তাল মিলিয়ে হাততালি দিচ্ছেন আরও একজন।
যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিমানবাহিনীর সদস্যদের একসঙ্গে গান করার এমন একটি দৃশ্যের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। গান করার দৃশ্যটি গতকাল সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে জহুরুল হক বিমানঘাঁটিতে ধারণ করা বলে জানা গেছে। ২০২৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ‘হালুগাইট্ট্যে মুড়ির টিন’ শিরোনামে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার গানটি মুক্তি পায় কোক স্টুডিও বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে।
আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) সূত্রে জানা গেছে, ১১ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ারফোর্সের অংশগ্রহণে ‘অপারেশন প্যাসিফিক এঞ্জেল ২৫-৩’-এর যৌথ মহড়া শুরু হয় চট্টগ্রামে। এর সমাপনী অনুষ্ঠান গতকাল বৃহস্পতিবার আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
জানা গেছে, সমাপনী অনুষ্ঠানের পর সেনাসদস্যরা চট্টগ্রামের জহুরুল হক বিমানঘাঁটিতে ফিরে আসেন। সাত দিনের মহড়ার ক্লান্তি ভুলে গতকাল রাতে গানে মেতে ওঠেন দুই দেশের কিছু সেনাসদস্য। গানের এই ভিডিও ফেসবুকে প্রথম শেয়ার করেন সাংবাদিক রেজাউল করিম। তিনি নিশ্চিত করেছেন, ভিডিওটি চট্টগ্রামের জহুরুল হক ঘাঁটির অডিটরিয়াম থেকে ধারণ করা।
আইএসপিআর জানায়, ‘অপারেশন প্যাসিফিক এঞ্জেল’ হচ্ছে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ারফোর্সের একটি যৌথ মহড়া, যার মূল লক্ষ্য হলো মানবিক সহায়তা প্রদান, চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি। এ মহড়ায় মাধ্যমে দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সমন্বয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।