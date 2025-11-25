নারীর ভোট মানেই পরিবর্তনের ঘোষণা: এমরান সালেহ
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ (প্রিন্স) বলেছেন, ‘এই দেশে দ্রব্যমূল্যের বোঝা সবচেয়ে বেশি যাঁরা বইছেন, তাঁরা আমাদের মা-বোন। নিরাপত্তাহীনতায় সবচেয়ে বেশি যাঁরা ভুগছেন, তাঁরা নারী। অন্যায়ের শিকারও সবচেয়ে বেশি নারী। তাই পরিবর্তনের প্রয়োজন তাঁরা সবচেয়ে গভীরভাবে অনুভব করেন। নারীর ভোট মানেই পরিবর্তনের ঘোষণা।’
আজ মঙ্গলবার দুপুরে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলা মহিলা দলের নবগঠিত কমিটির পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন। হালুয়াঘাট পৌর শহরের অগ্রযাত্রা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত সভায় খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পরে ময়মনসিংহ-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ এমরান প্রিন্সের সমর্থনে মিছিল করেন মহিলা দলের নেতা-কর্মীরা।
সৈয়দ এমরান সালেহ বলেন, ‘বাংলাদেশের নারীরা অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। এবার নারীরা ভোট দেবে না; তারা আন্দোলন করবে, জাগরণ ঘটাবে, দেশ পরিবর্তন করবে। আসন্ন নির্বাচনে প্রচার-প্রচারণায় মহিলা দলের ভূমিকা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী। নারীদের অংশগ্রহণই এই নির্বাচনকে মানবিক, অংশগ্রহণমূলক ও পরিবর্তনমুখী করে তুলবে।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আওয়ামী লীগের দুঃশাসনে নারী আজ নিরাপত্তাহীন, বঞ্চিত ও নিপীড়িত। এই বাস্তবতা নারী ভোটারদের পরিবর্তনের পক্ষে আরও দৃঢ় করে তুলছে। বিএনপি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করে নারী শিক্ষা, ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। প্রতি পরিবারের মা তথা গৃহকর্ত্রীদের নামে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রীর একটি অংশ বিনা মূল্যে দেওয়া হবে। বেকার শিক্ষিত যুবকদের বেকার ভাতা, বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও গরিব রোগীদের বিনা মূল্যে ওষুধ দেওয়া হবে।’
এমরান সালেহ আরও বলেন, নির্বাচনের দিনে লাইনে দাঁড়ানো প্রতিটি নারীই হবে পরিবর্তনের সৈনিক। নারীদের ভোটই দেশকে অন্যায়ের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে যাবে। অতীতে নারীদের অবস্থান সব সময় বিএনপির পক্ষে ছিল। এবারও ধানের শীষের পক্ষে থাকবে। নারীদের দৃঢ় অবস্থান ও সমর্থন সব বাধা ভেঙে বিএনপির বিজয় নিশ্চিত করবে।
উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি ও ময়মনসিংহ উত্তর জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা হোসনে আরার সভাপতিত্বে ও উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা শারমিনা খাতুনের সঞ্চালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে এমরান সালেহের স্ত্রী সৈয়দা আফরোজা এমরান, উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক এনায়েত উল্লাহ, হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আসলাম মিয়া, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হানিফ মোহাম্মদ শাকের উল্লাহ, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক আমজাদ আলী, সদস্যসচিব আবু হাসনাত বদরুল কবীর, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।