কুষ্টিয়ায় কারাগারের এক হাজতির চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় কারাগারের এক হাজতির চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু
অসুস্থ অবস্থায় কুষ্টিয়া কারাগারের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যা সাতটার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
ওই ব্যক্তির নাম শফিকুল ইসলাম (৫৫)। তিনি খোকসা উপজেলার বামনপাড়া এলাকার ওহেদ শেখের ছেলে। একটি মাদক মামলার আসামি হিসেবে ৯ আগস্ট থেকে কারাগারে ছিলেন তিনি।
জেল সুপার মোহাম্মদ আবদুর রহিম জানান, এক হাজার ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন শফিকুল। এরপর তাঁকে কুষ্টিয়া কারাগারে রাখা হয়। গতকাল সন্ধ্যার আগে শফিকুল কারাগারের ভেতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হোসেন ইমাম বলেন, ‘শফিকুল ইসলামের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়। হাসপাতালে নিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যু হয়।’
কুষ্টিয়া অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে চিকিৎসকেরা লাশটির ময়নাতদন্ত করবেন। এরপর লাশটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।