গাজীপুরে মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, যানজট

গাজীপুরে মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, যানজট
গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। এতে মহাসড়কটিতে তাৎক্ষণিকভাবে যান চলাচল বন্ধ হয়ে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে গাজীপুর নগরের ভোগরা চৌধুরীবাড়ি এলাকায় এ কর্মসূচি শুরু করেন রোওয়া ফ্যাশন লিমিটেড নামের কারখানার শ্রমিকেরা। পরে আশপাশের কয়েকটি কারখানায় ছুটি দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি, তাঁদের তিন মাসের বেতন বকেয়া। বকেয়া বেতনের দাবিতে তাঁরা মহাসড়কে নামেন।
পুলিশ ও শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে গাজীপুর নগরের ভোগরা এলাকায় অবস্থিত ওই কারখানার ভেতর বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকেরা। একপর্যায়ে সকাল ৯টার দিকে তাঁরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে সকাল থেকেই ওই মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ মহাসড়ক থেকে তুলে দিলে আবার কারখানার ভেতরে অবস্থান নিয়েছেন শ্রমিকেরা।
কয়েকজন শ্রমিক বলেন, তাঁদের তিন মাসের বেতন বকেয়া আছে। বেতন দেওয়ার কথা বলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করছে। সকালে কাজে গিয়ে জানতে পারেন, কারখানা অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বেতন না নিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ থামাবেন না।
গাজীপুর শিল্প পুলিশের উপপরিদর্শক (এসপি) আল মামুন শিকদার বলেন, ‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করছি৷ এ ঘটনায় আশপাশের কয়েকটি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। মহাসড়কে শ্রমিকেরা অবস্থান করলেও বিকল্প সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল করছে।’