চট্টগ্রাম-১৫: বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে আবার মশালমিছিল, মহাসড়ক অবরোধ

চট্টগ্রাম-১৫: বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে আবার মশালমিছিল, মহাসড়ক অবরোধ
চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে আবারও মশালমিছিল হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় সাতকানিয়ার ছদাহা ইউনিয়নের মিঠার দোকান এলাকার চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ মিছিল হয়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা প্রায় ৩০ মিনিট ওই মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন।
অবরোধকারীরা ওই আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিনকে পরিবর্তন করে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মুজিবুর রহমানকে প্রার্থী ঘোষণার দাবি জানান।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সন্ধ্যায় মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে ও আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করেন মুজিবুর রহমানের সমর্থকেরা। এতে প্রায় ৩০ মিনিট যান চলাচল বন্ধ ছিল। এ কারণে কয়েক কিলোমিটার এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
সাতকানিয়া সদর ইউনিয়নের বাসিন্দা মুজিবুর রহমান চট্টগ্রাম-১৫ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ আসনে দলের প্রার্থী হিসেবে নাজমুল মোস্তফা আমিনের নাম ঘোষণা করেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। নাজমুল চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য ও লোহাগাড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক।
নাজমুল মোস্তফা আমিনকে প্রার্থী ঘোষণার পর সেই রাতেই সাতকানিয়ার কেরানীহাট ও ঠাকুরদিঘী এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন মুজিবুরের অনুসারীরা।
জানতে চাইলে সাতকানিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুদীপ্ত রেজা বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় মিঠার দোকান এলাকায় ৩০ থেকে ৪০ নেতা-কর্মী সড়ক অবরোধ করেছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাঁদের সরিয়ে দিয়েছে।
অবরোধের বিষয়ে জানতে চাইলে মুজিবুর রহমান বলেন, ‘নেতা-কর্মীরা মনে করছেন, সব দিক বিবেচনায় আমিই মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্য। দলের হাইকমান্ডকে কেউ ভুল বোঝাতে পারেন। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই পারেন। তবে তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সড়ক অবরোধ করে যেন জনদুর্ভোগ সৃষ্টি না করা হয়।’
পরিবর্তনের দাবির এ কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে চাইলে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রথম আলোকে বলেছিলেন, ‘এই আসনে আমরা চারজন মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলাম। যাচাই-বাছাই করে দল আমাকে যোগ্য মনে করেছে বলেই মনোনয়ন দিয়েছে। বিএনপিতে উগ্রতার কোনো স্থান নেই। সাতকানিয়া-লোহাগাড়াবাসী আমার সঙ্গে রয়েছেন।’