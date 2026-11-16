সাভারে শ্রমিক আন্দোলনের সময় হামলায় আহত শ্রমিকের মৃত্যু

সাভারে শ্রমিক আন্দোলনের সময় হামলায় আহত শ্রমিকের মৃত্যু
ঢাকার সাভারে বহিরাগতদের হামলায় আহত এক শ্রমিক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল রোববার রাত তিনটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে পরিবার।
নিহত শ্রমিকের নাম মো. সেলিম (২৩)। তিনি মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার কানাইপুর গ্রামের মোহাম্মদ রহিমের ছেলে। সাভারের আউকপাড়া এলাকায় ট্রেন্ট সুজ লিমিটেড নামের একটি কারখানায় জুনিয়র অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন তিনি।
ন্যূনতম বেতন ৩০ হাজার টাকা করাসহ বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিক অসন্তোষের সময় ৪ নভেম্বর সাভারের আউকপাড়া এলাকায় বহিরাগতদের হামলায় আহত হন সেলিম। ওই ঘটনায় দায়ের করা মামলায় আজ সোমবার পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
সেলিমের পরিবারের সদস্য ও কারখানার কর্মকর্তারা জানান, ৪ নভেম্বর আউকপাড়া এলাকার চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ট্রেন্ট সুজ লিমিটেডে কাজ করছিলেন শ্রমিকেরা। এ সময় বহিরাগত একদল লোক আশপাশের বিভিন্ন কারখানায় হামলা চালায়। এমন পরিস্থিতিতে ওই দিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই কারখানায়ও ছুটি ঘোষণা করা হয়।
৪ নভেম্বর আউকপাড়া এলাকার চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ট্রেন্ট সুজ লিমিটেডে কাজ করছিলেন শ্রমিকেরা। এ সময় বহিরাগত একদল লোক আশপাশের বিভিন্ন কারখানায় হামলা চালায়।
কারখানা থেকে শ্রমিকদের বেরিয়ে যাওয়ার সময় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেলিম। এ সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি রডজাতীয় কিছু দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন। হামলাকারীরা কারখানার আরও দুই শ্রমিক মো. রাকিব (২৪) ও লিমনকে (২৫) মারধর করেন।
গুরুতর আহত সেলিমকে প্রথমে সাভারের বেসরকারি এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাত তিনটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
আঘাত পাওয়ার পর থেকে সেলিম অচেতন ছিলেন। তাঁকে বাঁচানোর জন্য কারখানার পক্ষ থেকে সব ধরনের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো যায়নি। হামলায় আহত অন্য দুই শ্রমিক সুস্থ আছেন।ট্রেন্ট সুজ লিমিটেডের এক কর্মকর্তা
ট্রেন্ট সুজ লিমিটেডের এক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, আঘাত পাওয়ার পর থেকে সেলিম অচেতন ছিলেন। তাঁকে বাঁচানোর জন্য কারখানার পক্ষ থেকে সব ধরনের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো যায়নি। হামলায় আহত অন্য দুই শ্রমিক সুস্থ আছেন।
এ ঘটনার পর ৭ নভেম্বর আশুলিয়া থানায় একটি মামলা হয়েছে জানিয়ে ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) রাকিবুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, ওই মামলার প্রধান আসামি রনজিৎ বিশ্বাসসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।