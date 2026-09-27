জেলা

মেয়ে ও দুই ভাতিজিকে নিয়ে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বের হয়েছিলেন, পথে মেয়েকে হারালেন বাবা

প্রতিনিধি
পটিয়া, চট্টগ্রাম
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের পটিয়ায় ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে পহেলা বড়ুয়া (১০) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় তার বাবা নন্দন বড়ুয়া (৪৫) এবং দুই শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। আজ রোববার সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে পটিয়া–পাঁচুরিয়া–কালারপোল সড়কের কোলাগাঁও কাচারী পুকুরপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত পহেলা বড়ুয়া পটিয়ার কোলাগাঁও ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের রত্নঙ্কুর বৌদ্ধবিহার এলাকার পাশের বড়ুয়াপাড়ার বাসিন্দা নন্দন বড়ুয়ার মেয়ে। আহত দুজন হলো নন্দনের ভাই উদয়ন বড়ুয়ার ছেলে পার্থ বড়ুয়া (৭) ও ছোটন বড়ুয়ার ছেলে তীর্থ বড়ুয়া (৫)।

কালারপুল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) নাহিদ হাসান মৃধা প্রথম আলোকে বলেন, সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে কোলাগাঁও কাচারী পুকুরপাড় এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মোটরসাইকেলে চারজন আরোহী ছিলেন। দুর্ঘটনায় পহেলা বড়ুয়া গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় লোকজন তাকে ও অপর আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক পহেলাকে মৃত ঘোষণা করেন। ট্রাক ও চালক ইসমাইলকে আটক করা হয়েছে।

কোলাগাঁও ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জাফর আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, নন্দন বড়ুয়া চট্টগ্রাম বন্দরে চাকরি করেন। আজ বিকেলে তিনি মোটরসাইকেলে করে তাঁর মেয়ে পহেলা ও দুই ভাতিজাকে নিয়ে এলাকায় ঘুরতে বের হয়েছিলেন। পাঁচুরিয়া–কালারপুল আঞ্চলিক সড়কের কোলাগাঁও কাচারী পুকুরপাড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

জাফর আহমদ বলেন, দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে পহেলাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরে নন্দন আহত অবস্থায় মেয়ের মরদেহ নিয়ে বাড়িতে চলে আসেন। তাঁর দুই ভাতিজাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

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