নরসিংদীতে ট্রেনের ছাদ থেকে দুই বগির মাঝখানে পড়ে রিকশাচালক নিহত

প্রতিনিধি
নরসিংদী
নরসিংদীতে ট্রেনের ছাদ থেকে ছিটকে রেললাইনে কাটা পড়ে এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল রেলস্টেশনসংলগ্ন রেললাইন থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত ব্যক্তির নাম মো. আলম মিয়া (৪৬)। তিনি কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরের সালুয়া গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় ও রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আলম মিয়া চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ঢাকায় ফিরছিলেন। সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে ঘোড়াশাল রেলস্টেশন অতিক্রম করার সময় ট্রেনের ছাদ থেকে দুই বগির মাঝখানে ছিটকে পড়েন তিনি। সে সময় রেললাইনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে রাত ৯টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে আলম মিয়ার লাশ উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ। পরে লাশটি নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে এনে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। আঙুলের ছাপ সংগ্রহের মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করার জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) সদস্যদের খবর দেওয়া হয়। রাতে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা হয়।

নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. নাজিম উদ্দীন জানান, পরিবারের সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই ওই ব্যক্তির লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

