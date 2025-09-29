ভারতে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুর সীমান্ত থেকে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। গতকাল রোববার সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে সাতক্ষীরা সদরের তলুইগাছা সীমান্তে শূন্যরেখায় তাঁদের হস্তান্তর করা হয়। তাঁদের মধ্যে চারজন শিশু, চারজন নারী ও সাতজন পুরুষ।
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) তলুইগাছা বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েক সুবেদার আবুল কাশেম জানান, সাতক্ষীরা সদরের তলুইগাছা সীমান্তের শূন্যরেখায় গতকাল সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক হয়। এ সময় বিএসএফ ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করে। পরে রাত ১০টার দিকে তাঁদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করা হয়।
আটক এক ব্যক্তি বলেন, তাঁরা ভারতের একটি শহরে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশিদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মাইকিং করা হয়েছে। গত শনিবার সকাল ১০টার দিকে তাঁরা আমুদিয়া বিএসএফ ক্যাম্পে আত্মসমর্পণ করেন।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শামিমুল হক বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর বিকাশ কুমার ও বিজিবি ৩৩ ব্যাটালিয়নের তলুইগাছা বিওপি কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো. আবুল কাশেমের নেতৃত্বে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর রাত ১০টার দিকে বিজিবি তাঁদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করে। যাচাই-বাছাই শেষে স্বজনদের কাছে তাঁদের হস্তান্তর করা হবে।