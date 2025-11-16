র্যাবের অভিযান টের পেয়ে সন্ত্রাসীর এলোপাতাড়ি গুলি, গৃহবধূ গুলিবিদ্ধ
নারায়ণগঞ্জ শহরের মাসদাইর এলাকায় এক সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীকে ধরতে অভিযানে যায় র্যাবের গোয়েন্দা দল। অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়েন জাহিদ ও তাঁর সহযোগীরা। এতে পাশের বাড়ির এক গৃহবধূ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। রোববার বিকেলে মাসদাইর গাইবান্ধা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
গুলিবিদ্ধ গৃহবধূর নাম জবা আক্তার (২২)। তিনি গাইবান্ধা বাজার এলাকার ভাড়াটিয়া মো. রহিম উদ্দিনের স্ত্রী। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের ভাষ্য, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় মাসদাইর এলাকায় কৃষক দলের নেতা পারভেজের ওপর হামলা ও গুলি চালান সন্ত্রাসী জাহিদ ও তাঁর সহযোগীরা। এ ঘটনার পর জাহিদকে ধরতে তৎপরতা শুরু করে র্যাব-১১। আজ বিকেলে মাসদাইর গাইবান্ধা বাজার এলাকায় র্যাবের গোয়েন্দা দলের সোর্স যান। বিষয়টি বুঝতে পেরে জাহিদ ও তাঁর সহযোগীরা এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে পালিয়ে যান। এতে পাশের বাড়িতে রান্না করার সময় এক নারী গুলিবিদ্ধ হন।
গৃহবধূর স্বামী মো. রহিম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর স্ত্রী বাড়িতে রান্না করছিলেন। হঠাৎ একটি গুলি এসে তাঁর বুকে লাগে। খবর পেয়ে তিনিসহ আশপাশের লোকজন তাঁকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক সার্কেল) মো. হাসিনুজ্জামান বলেন, সন্ত্রাসী জাহিদ ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
যোগাযোগ করা হলে র্যাব-১১-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, সন্ত্রাসী জাহিদ ও তাঁর সহযোগীদের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে র্যাবের সোর্স সেখানে যান। র্যাবের অভিযানকারী দল পৌঁছানোর আগেই সন্ত্রাসী জাহিদ ও তাঁর সহযোগী এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় এক নারী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সন্ত্রাসী জাহিদ মাদক ব্যবসায়ী। তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কার্যক্রমসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে। পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লোকজনের ওপর হামলার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা আছে।