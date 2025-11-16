নাফাখুমে নিখোঁজ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর তরুণ পর্যটকের লাশ উদ্ধার

নাফাখুমে নিখোঁজ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর তরুণ পর্যটকের লাশ উদ্ধার
বান্দরবানের থানচি উপজেলার নাফাখুম ঝরনায় নিখোঁজ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর তরুণ পর্যটক ইকবাল হোসেনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে যাওয়া ডুবুরি দল আজ রোববার বিকেল চারটার দিকে লাশটি উদ্ধার করে।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় নাফাখুম ঝরনায় পড়ে নিখোঁজ হন ২৫ বছর বয়সী ইকবাল হোসেন। থানচির স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে না পেরে চট্টগ্রামের ডুবুরিদের খবর দেয়। আজ সকালে চট্টগ্রাম থেকে রহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি ডুবুরি দল নাফাখুমে পৌঁছায়। সেখানে তাঁরা কয়েক ঘণ্টা ধরে উদ্ধার কাজ চালিয়েছেন। বেলা ৩টা ৫৫ মিনিটে পানির গভীরে একটি গুহার মধ্যে আটক অবস্থায় ইকবাল হোসেনের লাশ খুঁজে পান ডুবুরিরা। পুলিশ, বিজিবি ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের উদ্ধার অভিযানের সঙ্গে মৃত ইকবাল হোসেনের পরিবারের সদস্যরাও রয়েছেন বলে পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
থানচি উপজেলার অত্যন্ত মনোরম ও দুর্গম নাফাখুম ঝরনা। রেমাক্রি খালে অবস্থিত এই ঝরনা খালের মোহনা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার ও উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে। অত্যন্ত দুর্গম হওয়ায় নাফাখুম ঝরনায় পর্যটক ভ্রমণে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। থানচি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবদুল্লাহ আল-ফয়সাল জানিয়েছেন, নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা এবং প্রশাসনকে কোনো কিছু না জানিয়ে গোপনে ১৭ জন তরুণ নাফাখুম ঝরনায় গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইকবাল হোসেন পানিতে পড়ে নিখোঁজ হন।
থানচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাছির উদ্দিন মজুমদার জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া ইকবাল হোসেনের লাশ রেমাক্রি খাল থেকে সাঙ্গু নদে আনা হচ্ছে। সাঙ্গু নদে আসার পর যন্ত্রচালিত নৌকায় করে উপজেলা সদরে নিয়ে আসা হবে।