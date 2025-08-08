সিংড়ায় কবুতর চুরির সন্দেহে তরুণকে পিটিয়ে হত্যা

সিংড়ায় কবুতর চুরির সন্দেহে তরুণকে পিটিয়ে হত্যা
নাটোরের সিংড়ায় কবুতর চুরির সন্দেহে আকরাম হোসেন (১৮) নামের এক তরুণকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ শুক্রবার বিকেলে সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন ওই তরুণের মৃত্যু হয়।
আকরাম হোসেন সিংড়া পৌর শহরের পারসিংড়া মহল্লার মৃত ইউনুস আলীর ছেলে।
সিংড়া থানা সূত্রে জানা যায়, কয়েক দিন আগে পাটকোল এলাকার মিঠু নামের এক খামারির কবুতর চুরির ঘটনা ঘটে। এরপর পার্শ্ববর্তী পারসিংড়ার আকরাম হোসেনকে সন্দেহ করে ওই খামারি গ্রামবাসীর কাছে বিচার দেন। কিন্তু সেই গ্রাম্য সালিশে আকরাম উপস্থিত ছিলেন না। এ ঘটনার জের ধরে আজ শুক্রবার বিকেলে মিঠু ও তাঁর আরেক সহযোগী পারসিংড়া থেকে আকরামকে তুলে নিয়ে আসেন পাটকোল গ্রামে মিঠুর পেয়ারাবাগানে। সেখানে আকরামকে মারধরের একপর্যায়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পাশের রাস্তায় ফেলে রেখে যান তাঁরা। পরে স্থানীয় লোকজন সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সন্ধ্যার কিছু আগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক শামীমা আফরোজ বলেন, আহত অবস্থায় ভর্তি করা হলেও চিকিৎসা চলাকালে ওই তরুণের মৃত্যু হয়। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল।
সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। মামলার প্রস্তুতি চলছে।