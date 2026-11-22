পোশাকশ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির পরপরই বাসাভাড়া বাড়ালে আইনগত ব্যবস্থা : মীর শাহে আলম
পোশাকশ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িভাড়া না বাড়াতে বাড়ির মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তিনি বলেছেন, মজুরি বোর্ডের মাধ্যমে বেতন বাড়ার পরপরই কোনো বাড়ির মালিক বাসাভাড়া বাড়ালে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার মাধ্যমে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আজ রোববার সন্ধ্যায় ঢাকার সাভার পৌরসভার হলরুমে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন মীর শাহে আলম। তৈরি পোশাকশিল্পে চলমান অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সাভার পৌরসভা।
বাড়ির মালিকদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘পোশাকশ্রমিকেরা যেহেতু তাঁদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে যে রকম যৌক্তিক দাবি তুলেছেন, মালিকেরা যৌক্তিক কথা বলছেন এবং নিরপেক্ষ মজুরি বোর্ড একটা বিষয় নির্ধারণ করছেন। বাসার মালিকদেরও এ রকম যদি যৌক্তিক বাসাভাড়া বৃদ্ধির বিষয় থেকে থাকে, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির সাথে সাথে আপনারাও যদি বাসার ভাড়া বৃদ্ধি করেন, তাহলে শ্রমিকেরা তো আবার দিশাহারা হয়ে যাবে। মজুরি বোর্ডের মাধ্যমে বেতন বৃদ্ধি হওয়ার পর সাথে সাথে দয়া করে বাড়ি ভাড়াটা বৃদ্ধি করবেন না।’
তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিক ও মালিক পক্ষ বেতন–ভাতা নিয়ে আলোচনা করছে। শ্রমিক ও মালিক পক্ষের প্রস্তাব নিয়ে মজুরি বোর্ড কাজ করছেন। মজুরি বোর্ড উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে একটি বেতনকাঠামো নির্ধারণ করবে এবং শ্রমিকদের বেতন বাড়বে—এটা নিশ্চিত বলে জানান প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম।
মীর শাহে আলম বলেন, ‘আমি আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ করব, দু–এক দিনের মধ্যেই মালিকপক্ষ–শ্রমিকপক্ষ এবং মজুরি বোর্ড একসঙ্গে হয়ে মজুরি বোর্ড একটি বেতনকাঠামো নির্ধারণ করে দিবে। সেই বেতনকাঠামো নিয়ে আপনারা গার্মেন্টস শিল্পে যে যৌবন সেই যৌবনটা ফিরিয়ে নিয়ে এসে আমাদের অর্থনীতির যে চালিকা শক্তি সেই শক্তিকে ত্বরান্বিত করবেন।’
পোশাকশিল্পসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সেক্টরে অস্থিরতা তৈরির পেছনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লোকজন দেশের বাইরে পলাতক থেকে উসকানি দিচ্ছে বলে উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ একটি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন। তাদের সিংহভাগ নেতা-কর্মী দেশের বাইরে পলাতক। সেখান থেকে এখানকার কিছু লোকজনকে তাঁরা উসকানি দিচ্ছেন। সেই উসকানিতে পা দিয়ে কিছু লোক দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছেন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এই জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা যেহেতু গুমের রাজনীতি করব না, আমরা যেহেতু হত্যার রাজনীতি করব না, আমরা গুলি করে মানুষ হত্যার রাজনীতি করব না—এই কারণে সরকার মানবিক দিক বিবেচনা করে আন্দোলন ধৈর্যসহকারে মোকাবেলা করছে।’
মতবিনিময় সভায় সম্প্রতি গোপালগঞ্জের ঘটনাবলির বিষয়টি উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তিনি বলেন, একটি জেলা বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্যে—যারা দু–একটি থানাতে আগুন লাগিয়ে, এমপির বাড়িতে আগুন লাগিয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করেছে; সেই জেলাবাসীকে আমি অনুরোধ করব সম–উন্নয়নের ঘোষণা দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং কোনটা গোপালগঞ্জ, কোনটা বগুড়া, কোনটা ঢাকা সেই হিসাব না করে। গোপালগঞ্জের উন্নয়নের জন্য বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরেই ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকার প্রজেক্ট সেখানে অনুমোদন করেছে।’
মীর শাহে আলম আরও বলেন, এখন যেটা মনে হচ্ছে, গোপালগঞ্জবাসী বা গোপালগঞ্জের কিছু মানুষ তাদের জেলার উন্নয়ন চায় না। সেখানে থানা থাক, তারা চায় না। সেখানে উপজেলা পরিষদ থাক, তারা চায় না। সেখানে সরকারি অফিস–আদালত থাক, সেটা তারা চায় না। তারা যদি না চায়, সরকার জোর করে একটি ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে প্রশাসনিক কোনো ব্যবস্থাপনা জোর করে রাখবে না।
সভায় ঢাকা-১৯ আসনের সংসদ সদস্য দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বাবু, ঢাকা জেলা প্রশাসক মিজ ফরিদা খানম, সাভার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. সাইফুল ইসলাম, সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলমসহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা–কর্মী, পোশাক কারখানার মালিক ও শ্রমিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জেলা প্রশাসক মিজ ফরিদা খানম। সাভারের ইউএনও সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন ঢাকা-১৯ আসনের সংসদ সদস্য দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলম প্রমুখ।