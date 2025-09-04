জেলা

ভিডিও ফুটেজে সেতু থেকে ঝাঁপ দেওয়ার দৃশ্য, পুলিশ বলছে তিনি খুলনার সেই সাংবাদিক

প্রতিনিধি
খুলনা
সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামানের মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনে অধিকতর তদন্তের দাবি জানিয়ে সাংবাদিকদের মানববন্ধন। বৃহস্পতিবার খুলনা প্রেসক্লাবের সামনেছবি: প্রথম আলো

খুলনার সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান (বুলু) নিজেই খান জাহান আলী সেতুর (রূপসা সেতু) ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে নৌ পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে। তবে কী কারণে তিনি এমন করেছেন, সেই রহস্য এখনো উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি পুলিশ।

গত রোববার সন্ধ্যার পর রূপসা সেতুর একটি পিলারের বেজমেন্ট থেকে ওয়াহেদ-উজ-জামানের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় তাঁর ভাই আনিছুজ্জামান লবণচরা থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করেন। তবে পরিবার ও স্বজনেরা শুরু থেকেই ঘটনাটিকে ‘হত্যাকাণ্ড’ বলে দাবি করে আসছেন।

এদিকে আজ বৃহস্পতিবার ফেসবুকে রূপসা সেতু থেকে এক ব্যক্তির ঝাঁপ দেওয়ার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ বলছে, ওই ব্যক্তিই সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান।

খুলনা নৌ পুলিশের পুলিশ সুপার মঞ্জুর মোর্শেদ প্রথম আলোকে বলেন, ভিডিও ফুটেজ বড় পর্দায় দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়। যেখান থেকে সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামানের লাশ উদ্ধার হয়েছিল, স্থানটি ভিডিওর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ওই দিনে অন্য কোনো মরদেহও উদ্ধার হয়নি। ঘটনাস্থল মিলেছে, দিন মিলেছে। সব মিলিয়ে ভিডিওতে যিনি ঝাঁপ দিয়েছেন, তিনি ওয়াহেদ-উজ-জামান বলেই তাঁরা মনে করছেন।

মঞ্জুর মোর্শেদ আরও বলেন, সেতুর টোল প্লাজার ফুটেজে দেখা গেছে, সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান সেতুতে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেন, এদিক-সেদিক হেঁটেছেন, নিচে তাকিয়েছেন। একসময় তিনি সেতুর ৪ নম্বর পিলারের দিক থেকে ঝাঁপ দেন। ফুটেজে তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে দেখা যায়নি। ঘটনাটি রোববার বেলা ২টা ২০ মিনিটের দিকে ঘটেছে। তবে কী কারণে তিনি এ পথ বেছে নিলেন, এখনো স্পষ্ট নয়। বিষয়টি তদন্তাধীন। তদন্ত এগোলে সব পরিষ্কার হবে।

অধিক তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন

সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামানের মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনে অধিকতর তদন্তের দাবি জানিয়েছেন খুলনার সাংবাদিকেরা। বৃহস্পতিবার খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন (কেইউজে) আয়োজিত মানববন্ধন ও সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান যদি আত্মহত্যা করেও থাকেন, তবে আত্মহত্যার কারণ, কারও চাপে তিনি বাধ্য হয়েছেন কি না, তদন্ত করে উদ্‌ঘাটন করতে হবে।

কর্মসূচিতে সাংবাদিকেরা বলেন, এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। এর পেছনে বহু কারণ থাকতে পারে। সম্প্রতি খুলনার নদ–নদীতে বেওয়ারিশ লাশের সংখ্যা বেড়েছে। এসব লাশ শনাক্ত করা যাচ্ছে না, মৃত্যুর কারণও উদ্‌ঘাটন করতে পারছে না পুলিশ। তাঁরা বলেন, সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামানের লাশ উদ্ধারের পর একটি অপমৃত্যু মামলা হলেও তদন্ত চলছে ধীরগতিতে। খুলনা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি), পিআইবি, র‍্যাব ও সরকারের অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা যেন ছায়া তদন্ত করে, তাঁরা সেই দাবি জানান।

আজ দুপুরে খুলনা প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে আয়োজিত মানববন্ধন ও সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেইউজের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আমিরুল ইসলাম। সহসভাপতি কাজী শামিম আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ সেনের সঞ্চালনায় সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম মহাসচিব হেদায়েত হোসেন মোল্লা, সহকারী মহাসচিব এহতেশামুল হক, খুলনা সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি মোস্তফা সরোয়ার, বিএফইউজের নির্বাহী সদস্য কৌশিক দে, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সহসভাপতি রাশিদুল ইসলাম, খুলনা প্রেসক্লাবের সদস্যসচিব রফিউল ইসলাম, কেইউজের সাবেক সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম, খুলনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাসান আহমেদ মোল্লা প্রমুখ।

