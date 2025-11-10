প্রথম নারী জেলা প্রশাসক পেল ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রথম নারী জেলা প্রশাসক পেল ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দিদারুল আলমকে বদলি করা হয়েছে। পাশাপাশি নড়াইলের জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তারকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁদের বদলির আদেশ দেওয়া হয়।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলটি আগে কুমিল্লা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে ১৯৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে জেলা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার চার দশকে প্রথম নারী জেলা প্রশাসক পেল ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আমিনুল ইসলামের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে শারমিন আক্তারকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক পদে বদলির আদেশ দেওয়া হয়। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ২৫ ব্যাচের কর্মকর্তা। ২০২৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তিনি নড়াইলের জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগ দেন।
অন্যদিকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জেতী প্রুর সই করা আরেকটি প্রজ্ঞাপনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক দিদারুল আলমকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে বদলি করা হয়েছে। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ২৪ ব্যাচের কর্মকর্তা। তিনি ২০২৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগ দেন।
এ বিষয়ে জেলার সচেতন নাগরিক কমিটির সভাপতি আব্দুন নূর বলেন, ‘ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এই প্রথম কোনো নারীকে জেলা প্রশাসক পদে পদায়ন করা হয়েছে। জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করছি।’