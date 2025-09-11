কুয়াকাটায় আড়াই কেজির একটি ইলিশ বিক্রি ৮ হাজার ৭৫০ টাকায়

কুয়াকাটায় আড়াই কেজির একটি ইলিশ বিক্রি ৮ হাজার ৭৫০ টাকায়
পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়েছে আড়াই কেজি ওজনের একটি ইলিশ। গত সোমবার স্থানীয় জেলে মাসুম বিল্লাহর জালে মাছটি ওঠে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ইলিশটি কলাপাড়ার আলীপুর মৎস্যবন্দরের মনি ফিস আড়তে নিয়ে আসা হয়। সেখানে নিলামের মাধ্যমে মাছটি ৮ হাজার ৭৫০ টাকায় বিক্রি হয়। মাছটি নিলামে কিনে নেন কুয়াকাটার মাছ ব্যবসায়ী পি এম মূসা।
জেলে মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘বঙ্গোপসাগরে পেতে রাখা জাল তুলতেই অন্য মাছের সঙ্গে এই বড় ইলিশ উঠে আসে। আজ বাজারে আনলে অনেকেই কিনতে চেয়েছিলেন। পরে নিলামে ৮ হাজার ৭৫০ টাকায় বিক্রি করেছি।’
ক্রেতা পি এম মূসা বলেন, ‘এত বড় মাছ এই বাজারে এখন খুব কম মেলে। আমি মাছটি দেখেই কিনে ফেলেছি। এই মাছ গাজীপুরের এক আমেরিকাপ্রবাসীর বাসায় পাঠাব।’