কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত
কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) তিন সদস্য। এ ঘটনায় পুলিশের এক সোর্সও আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে কলেজ ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে।
আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন ডিবির উপপরিদর্শক (এসআই) জনি ও জিহাদ এবং কনস্টেবল ইমরান। তবে আহত সোর্সের নাম তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
গতকাল রাত ১১টার দিকে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ফয়সাল মাহমুদ। তিনি বলেন, মাদকবিরোধী অভিযানে গেলে সেখানে কিছু লোক জড়ো হয়ে পুলিশের ওপর চড়াও হয়। আহত চারজনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পরে তাঁরা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যান।
জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে জানিয়ে ফয়সাল মাহমুদ বলেন, গতকাল রাত পর্যন্ত জড়িত কাউকে আটক করা যায়নি। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে মাদকবিরোধী অভিযানে যায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল। এ সময় তাঁদের সঙ্গে পুলিশের একজন সোর্সও ছিলেন। সেখানে কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে পুলিশ সদস্যদের বাগ্বিতণ্ডা ও হাতাহাতি হয়। এতে পুলিশের তিন সদস্য ও সোর্স আহত হন। খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন।
আহত পুলিশ সদস্যরা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন হাসপাতালটির আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ইকবাল হাসান।
বিষয়টি জানানো হলে হয়তো অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটত না। কারণ, পুলিশ সাদাপোশাকে ছিল। তাঁদের সঙ্গে যদি কোনো শিক্ষক থাকতেন, তাহলে ভালো হতো। সব মিলিয়ে বিষয়টি নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে। কারা এবং কী ঘটিয়েছে—তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।আবদুল লতিফ, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ
এদিকে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল লতিফ প্রথম আলোর কাছে জানান, পুলিশকে আগেই কলেজ চত্বরের কয়েকটি জায়গায় মাদকবিরোধী অভিযান চালাতে বলা হয়েছিল। অভিযানের সময় তাঁকে বা উপাধ্যক্ষকে জানানোর অনুরোধও করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ অভিযান চালালেও তাঁদের জানানো হয়নি।
অধ্যক্ষের ভাষ্য, বিষয়টি জানানো হলে হয়তো অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটত না। কারণ, পুলিশ সাদাপোশাকে ছিল। তাঁদের সঙ্গে যদি কোনো শিক্ষক থাকতেন, তাহলে ভালো হতো। সব মিলিয়ে বিষয়টি নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে। কারা এবং কী ঘটিয়েছে—তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
সংশ্লিষ্টদের কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার আমিনুল ইসলাম।