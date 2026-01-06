সালথায় আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের চার নেতার বিএনপিতে যোগদানের ঘোষণা

সালথায় আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের চার নেতার বিএনপিতে যোগদানের ঘোষণা
ফরিদপুরের সালথা উপজেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের চার নেতা দল থেকে পদত্যাগের পর সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বিকেলে সালথা উপজেলার ভাবুকদিয়া বালুর মাঠে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এ ঘোষণা দেন।
ওই চার নেতা হলেন সালথা উপজেলার গট্টি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক খান, সদস্য আবদুল ওহাব মোল্লা, একই ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সদস্য সাইফুল খান ও সালথা উপজেলা যুবলীগের সহসভাপতি পাভেল রায়হান।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সালথা উপজেলা যুবলীগের সহসভাপতি পাভেল রায়হান। লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়, উপজেলা আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন ধরে ত্যাগী নেতা–কর্মীদের মূল্যায়ন না করে সুবিধাভোগী ও বিতর্কিত ব্যক্তিদের দিয়ে দল পরিচালনা করে আসছিল। স্থানীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এসব কারণে সাধারণ নেতা–কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি হয়েছে, যার ফল হিসেবে তাঁরা দল ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।
বিএনপির আদর্শ ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা রেখে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে শরিক হতে তাঁরা বিএনপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দাবি করে লিখিত ওই বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়, বিএনপির রাজনীতিতে শরিক হয়ে আগামীতে জনগণের অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।
এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে উপজেলা আওয়ামী লীগের এক নেতা বলেন, তাঁরা সুবিধাবাদী এবং লাভের আশায় দল ত্যাগ করেছেন। নীতি–আদর্শের বালাই তাঁদের মধ্যে নেই। তাৎক্ষণিক লাভ ও লোভ তাঁদের কাছে মুখ্য।
এর আগে গতকাল সোমবার বিকেলে উপজেলার মাঝারদিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান মো. আফসার উদ্দিন মাতুব্বর, মাঝারদিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মো. এসকেন মাতুব্বর, ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফরিদ মোল্লা, ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ইসহাক মাতুব্বর এবং উপজেলা কৃষক লীগের সহসভাপতি মো. বছির মাতুব্বর সংবাদ সম্মেলন করে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ওই দিন সন্ধ্যায় নেতারা বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও ফরিদপুর-২ (নগরকান্দা-সালথা) আসনে বিএনপির প্রার্থী শামা ওবায়েদের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেন।