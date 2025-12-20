শ্যালিকার বাড়ি থেকে দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার

শ্যালিকার বাড়ি থেকে দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার
দিনাজপুরের বিরামপুরে প্রায় আট মাস ধরে শ্যালিকার বাড়িতে আত্মগোপনে থাকা কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে দিনাজপুর জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত পৌনে দুইটার দিকে বিরামপুর পৌর শহরের মাহমুদপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ শনিবার দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গ্রেপ্তার আলতাফুজ্জামান মিতা (৬৫) আওয়ামী লীগের দিনাজপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক। তিনি গত বছরের ৫ আগস্ট গণ–অভ্যুত্থান–পরবর্তী সময়ে ধানমন্ডি থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইন ও দিনাজপুর সদর থানায় হত্যা, নাশকতাসহ বিভিন্ন অভিযোগে করা পাঁচটি মামলার আসামি। আলতাফুজ্জামানের বাড়ি বিরামপুর পৌর শহরের পূর্ব জগন্নাথপুর মহল্লায়।
ডিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আলতাফুজ্জামান বিরামপুর পৌর শহরের মাহমুদপুর এলাকায় একটি বাড়িতে আত্মগোপনে আছেন, এমন সংবাদ পায় ডিবি। পরে গতকাল দিবাগত রাত পৌনে দুইটার দিকে দিনাজপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে জেলার গোয়েন্দা শাখার একটি দল ওই মহল্লায় অভিযান চালায়। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতা আলতাফুজ্জামান তাঁর শ্যালিকার বাড়ির দ্বিতীয় তলায় অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মাহমুদপুর মহল্লার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আলতাফুজ্জামান তাঁর শ্যালিকার বাড়ির দোতলায় তৃতীয় স্ত্রী মুক্তাকে নিয়ে আত্মগোপনে ছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে আলতাফুজ্জামান, তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকা প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতেন না। ওই বাড়ির লোকজন প্রতিবেশীদের বলতেন, আলতাফুজ্জামান গত বছরের ৫ আগস্টের পর ভারতে চলে গেছেন।
এ বিষয়ে দিনাজপুর জেলা ডিবির উপপরিদর্শক (এসআই) মাহবুবুল আলম বলেন, আলতাফুজ্জামানকে আজ বেলা দেড়টায় আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।