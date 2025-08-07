নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস পুকুরে উল্টে পড়ে আহত ২০, এক শিশু নিখোঁজ

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস পুকুরে উল্টে পড়ে আহত ২০, এক শিশু নিখোঁজ
শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস পুকুরে উল্টে পড়ে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনার পর থেকে এক শিশুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার খৈলকুড়া এলাকায়, শেরপুর-ঝিনাইগাতী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (বিকেল ৪টা) উদ্ধারকাজ চলমান আছে।
পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা দেড়টার দিকে ‘আকাশ বিকাশ’ পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়। এ সময় বাসটিতে অন্তত ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হন এবং একটি শিশু নিখোঁজ আছে।
আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ঝিনাইগাতী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে ঘটনাস্থলে নিখোঁজ শিশুটির সন্ধানে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ঝিনাইগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল আমিন বলেন, আহত ব্যক্তিদের সবাই প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। নিখোঁজ শিশুটির খোঁজ চলছে। সেই সঙ্গে পুকুর থেকে বাসটিও উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।