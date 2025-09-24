জেলা

সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী বিএনপি নেতা নিহত

প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ
আবুল কালাম আজাদছবি: পরিবারের কাছ থেকে সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় বাসচাপায় স্থানীয় বিএনপির এক নেতা নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে উপজেলার সিরাজগঞ্জ-বগুড়া মহাসড়কের হাটিকুমরুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম আবুল কালাম আজাদ (৫৫)। তিনি রায়গঞ্জ উপজেলার চকমনোহারপুর গ্রামের বাসিন্দা ও নলকা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ছিলেন। তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করেছেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হারুনর রশিদ খান।

হাইওয়ে পুলিশ ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আজ সকালে দুর্ঘটনাস্থলে রংপুর থেকে ঢাকাগামী হানিফ পরিবহনের একটি বাস প্রথমে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। পরে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। এতে মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে আরোহী আবুল কালাম গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজন উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করে আজ দুপুরে জানান, আবুল কালামের পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কাছে লাশটি হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাকটি জব্দ করা হলেও এগুলোর চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন।

