তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মশালমিছিল

তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মশালমিছিল
তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা ও তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী মশালমিছিল করেছেন। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে ‘সাধারণ শিক্ষার্থী’ ব্যানারে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
মশালমিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রধান ফটকে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সমন্বয়ক পলাশ বখতিয়ার বলেন, ‘উত্তরবঙ্গে তিস্তায় পর্যাপ্ত পানি না পাওয়ার কারণে কৃষকেরা অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন অনেক বছর ধরে। বিগত ফ্যাসিস্ট আমলে ভারত আমাদের পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করেছে। বাংলাদেশের মানুষ গণ-অভ্যুত্থানের পর জেগে উঠেছে, তারা আর কোনো শোষণ মানবে না।’
কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী মো. মুস্তাকিম বলেন, উত্তরবঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি তিস্তা মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত না হওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে খরা দেখা দেয়, ফসল নষ্ট হয় ও মঙ্গা দেখা দেয়। আবার বর্ষায় বাঁধ খুলে দেওয়ায় ভয়াবহ বন্যায় হাজারো মানুষ গৃহহীন হয় ও ফসলি জমি ডুবে যায়। সম্প্রতি তিস্তাপারের ৫টি জেলার মানুষ প্রায় ১০০ কিলোমিটারজুড়ে ঐতিহাসিক মশালমিছিল করেছেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জনসমাবেশগুলোর একটি। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ বিষয়ে মূলধারার সংবাদমাধ্যম নীরব। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবি, তারা যেন দ্রুত তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়। তা না হলে শিক্ষার্থীরা আরও কঠোর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন।
গত বৃহস্পতিবার রংপুরের গঙ্গাচড়ায় হাজারো মানুষ তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা ও তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে মশালমিছিল করেন। তাঁরা দাবি জানান, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে, অর্থাৎ নভেম্বর মাসের মধ্যেই তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শুরু করতে হবে।