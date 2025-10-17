জেলা

কিশোরগঞ্জে ‘মাদকাসক্ত ছেলের ছুরিকাঘাতে’ বৃদ্ধ নিহত

প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জ
মরদেহ
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে ছুরিকাঘাতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।

নিহত আবদুল মালেক (৮০) করিমগঞ্জ পৌরসভার পশ্চিম নয়াকান্দি এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্র জানায়, শুক্রবার দুপুরে ছেলের ছুরিকাঘাতে আহত হন আবদুল মালেক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে কথা–কাটাকাটির একপর্যায়ে ছেলে বাদল মিয়া (৪০) বাবা আবদুল মালেককে ছুরিকাঘাত করেন। পরে স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে মারা যান আবদুল মালেক।

মৃত আবদুল মালেকের ভাতিজা হেলাল উদ্দিন বলেন, বাদল দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত এবং পরিবারের সবার সঙ্গে খারাপ আচরণ করতেন। কিছুদিন আগে তাঁর বাবা মাদক–সংক্রান্ত মামলা করলে বাদল কয়েক মাস কারাভোগের পর বাড়ি ফিরে আসেন। এর পর থেকে তাঁর আচরণ আরও খারাপ হয়ে ওঠে। এ কারণে বাদলের স্ত্রীও বাবার বাড়ি চলে গেছেন। এসব কারণে আবার বাবা–ছেলের মধ্যে কথা–কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বাবাকে ছুরিকাঘাত করেন বাদল।

করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ মাহবুব মুর্শেদ জানান, ঘটনার পর থেকে বাদল পলাতক। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন