জেলা

মানিকগঞ্জে নিজ বসতঘর থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জ
মরদেহপ্রতীকী ছবি

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় নিজ বসতবাড়ি থেকে রাশিদা বেগম (৫৫) নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার পয়লা ইউনিয়নের পশ্চিম বাইলজুরী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। তবে পুলিশের ধারণা, শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে তাঁকে।

রাশিদা ঘিওর উপজেলার পশ্চিম বাইলজুরী গ্রামের বাসিন্দা। সেখানে তিনি নিজের বাড়ি করে দীর্ঘদিন ধরে একাই বসবাস করছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৩০ বছর আগে সাবেক স্বামীর সঙ্গে রাশিদার বিবাহবিচ্ছেদ হয়। পরে জীবিকার তাগিদে রাশিদা জর্ডান যান। দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষে প্রায় এক দশক আগে দেশে ফেরেন তিনি। প্রায় সাত বছর আগে পশ্চিম বাইলজুরী গ্রামে ছোট বোনের বাড়ির পাশে বসতবাড়ি নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করছিলেন। রাশিদার একমাত্র মেয়ে তাসলিমা আক্তার বর্তমানে জর্ডান থাকেন। আজ সকালে তাঁকে নিজ ঘরে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে সকাল ১০টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

ওই বাড়িতে ডাকাত হানা দিয়েছিল বলে দাবি করেন স্থানীয় পয়লা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আবদুল লতিফ। তিনি বলেন, ওই বাড়িতে ডাকাতেরা হানা দেয় বলে শোনা যাচ্ছে। ডাকাতেরা রাশিদাকে হত্যা করে স্বর্ণালংকার ও টাকা-পয়সা লুট করে নিয়ে গেছে। তবে ঘটনার সত্যতা পুলিশ বের করতে পারবে।

ঘিওর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কোহিনূর ইসলাম বলেন, ওই নারীকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। তবে কে বা কারা এবং কেন হত্যা করল, তা প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় থানায় একটি হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন