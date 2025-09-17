ভারতে পালানোর সময় সাবেক এমপির ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেপ্তার

ভারতে পালানোর সময় সাবেক এমপির ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেপ্তার
দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থেকে ভারতে পালানোর সময় চট্টগ্রামের রাউজানের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী ইরফান আহমেদকে (৫২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার দুপুরে আখাউড়া স্থলবন্দর থেকে তাঁকে রাউজান থানা-পুলিশের একটি দল গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তার ইরফান আহমেদ রাউজান উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি পদেও রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংগঠন মুনিরিয়া যুব তবলীগ কমিটির কার্যালয় ভাঙচুর, লুটসহ বিভিন্ন অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে।
পুলিশ জানায়, ইরফান আহমেদ গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভারতে পালানোর সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া আজ বুধবার বেলা দুইটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেপ্তার ইরফানকে চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হচ্ছে। এরপর তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।