শ্রীবরদীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত, ইউপি সদস্যের বাড়িতে আগুন

শ্রীবরদীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত, ইউপি সদস্যের বাড়িতে আগুন
শেরপুরের শ্রীবরদীতে জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। পরে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী অভিযুক্ত এক ইউপি সদস্যের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন। আজ সোমবার সকালে উপজেলার মাদারপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আশরাফুল ইসলাম (৩২) শ্রীবরদী উপজেলার খড়িয়া কাজিরচর ইউনিয়নের মাদারপুর গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ ও কথা–কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে আজ সকালে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ দেশি অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে খড়িয়া কাজিরচর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য নূরুল আমিনের লোকজনের হাতে আশরাফুল গুরুতর আহত হলে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে শ্রীবরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সংঘর্ষে আহত অন্তত ১৫ জনকে শ্রীবরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
পুলিশ জানায়, ঘটনার পর নিহত ব্যক্তির স্বজন ও এলাকাবাসী ইউপি সদস্য নূরুল আমিনের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন। এতে বাড়ির কয়েকটি কক্ষ ও আসবাব পুড়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
শেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান ভূঞা প্রথম আলোকে বলেন, সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।