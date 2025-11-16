বগুড়ার শেরপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখার প্রধান ফটকে অগ্নিসংযোগ

বগুড়ার শেরপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখার প্রধান ফটকে অগ্নিসংযোগ
বগুড়ার শেরপুর উপজেলার গাড়িদহ ইউনিয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখার প্রধান ফটকের সাইনবোর্ডে আগুন দিয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, রাত তিনটা থেকে ভোর চারটার মধ্যে দুজন এ ঘটনা ঘটিয়েছে। আজ রোববার বেলা দুইটা পর্যন্ত এ ঘটনায় থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ করা হয়নি। ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের গাড়িদহ ইউনিয়ন বাসস্ট্যান্ডের পাশে গ্রামীণ ব্যাংকের এই শাখার অবস্থান। অগ্নিসংযোগের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন ঘটনাটি জানতে পারেন। ভিডিওটি দেখার পর অনেকেই ঘটনাস্থলে জড়ো হন।
গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক রবিউল ইসলাম বলেন, আজ সকালে তিনি সাইনবোর্ড পোড়া দেখতে পান। তিনি অফিসের দোতলায় থাকেন। অফিসে কোনো সিসিটিভি নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও তিনি দেখেছেন।
শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এস এম মঈনুদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থল থেকে প্লাস্টিকের দুটি খালি বোতল উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, বোতলগুলো দাহ্য পদার্থ বহনে ব্যবহার করা হয়েছিল। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানোর পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ এখনো পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।