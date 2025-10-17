জেলা

দিনাজপুর সীমান্তে বরিশাল ও ঝালকাঠির ২ আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

বিরামপুর, দিনাজপুর
বরিশাল ও ঝালকাঠির ২ আওয়ামী লীগ নেতা দিনাজপুর সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তারছবি: সংগৃহীত

দিনাজপুরের বিরামপুর সীমান্ত থেকে হাফিজুর রহমান ওরফে ইকবাল (৫৭) ও মাহমুদুল আজাদ ওরফে রিপন (৪৮) নামের দুই আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে উপজেলার ১ নম্বর মুকুন্দপুর ইউনিয়নের ভেলারপাড়া এলাকায় হাবিবপুর-কেটরা পাকা সড়কের ওপর থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার হাফিজুর রহমান বরিশালের উজিরপুর উপজেলার ৪ নম্বর ওটরা ইউনিয়নের কেশবকাঠি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের উজিরপুর উপজেলা শাখার সহসভাপতি ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান। মাহমুদুল আজাদ বরগুনা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের চর কলোনি মহল্লার বাসিন্দা। তিনি বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

পুলিশ জানায়, দুজনই ঢাকার রমনা থানায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে  করা একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার আসামি। এ ছাড়া তাঁরা নিজ নিজ থানায় (উজিরপুর ও বরগুনা) পৃথক দুটি করে মামলার পলাতক আসামি।

থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত আটটার দিকে বিরামপুর উপজেলার ভেলারপাড়া গ্রামে পাকা সড়কের একটি কালভার্টের কাছে দুজন ব্যক্তিকে ইজিবাইকে যেতে দেখেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক। তাঁদের কথাবার্তা সন্দেহজনক মনে হলে যুবকেরা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জিজ্ঞাসাবাদে ওই দুই ব্যক্তি কখনো বলেন, তাঁরা চিকিৎসার জন্য ভারতে যাচ্ছেন; আবার কখনো জানান, জরুরি কাজে এলাকায় এসেছেন। তাঁদের আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে স্থানীয় যুবকেরা বিরামপুর থানা-পুলিশকে খবর দেন। পরে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের থানায় নিয়ে আসে।

বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক প্রথম আলোকে বলেন, বিরামপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালানোর সময় হাফিজুর রহমান ও মাহমুদুল আজাদ নামের দুই আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে রমনা থানায় একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা ছাড়াও নিজ থানায় দুটি করে পৃথক মামলা রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁরা দুজন গ্রেপ্তার এড়াতে নিরাপদ রুট মনে করে বিরামপুরের কাটলা সীমান্তপথে চোরাকারবারিদের সহযোগিতায় ভারতে পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে ওই দুজনকে আজ শুক্রবার দুপুরে দিনাজপুরের আদালতে পাঠানো হবে।

