টেকনাফে আশ্রয়শিবিরের বাইরে বসবাসকারী আরও ২৮ রোহিঙ্গা আটক

টেকনাফে আশ্রয়শিবিরের বাইরে বসবাসকারী আরও ২৮ রোহিঙ্গা আটক
রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির থেকে পালিয়ে টেকনাফের হ্নীলা এলাকায় অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে নারী, পুরুষ, শিশুসহ ২৮ রোহিঙ্গাকে আটক করেছে র্যাব। গতকাল রোববার মধ্যরাতে টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের পশ্চিম সিকদারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
এ ঘটনায় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে বোরহান উদ্দিন (১৮) নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। তিনি হ্নীলা ইউনিয়নের পশ্চিম সিকদারপাড়ার রশিদ আহমেদের ছেলে।
র্যাব জানায়, গতকাল মধ্যরাতে টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের পশ্চিম সিকদারপাড়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়। আজ সোমবার দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন র্যাব-১৫ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক (আইন ও গণমাধ্যম) ও সহকারী পুলিশ সুপার আ ম ফারুক।
আ ম ফারুক বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে উখিয়া ও টেকনাফের রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে বসবাসকারী কিছুসংখ্যক রোহিঙ্গা অন্যত্র বাসাভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে মাদক পাচার, মানব পাচার, খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, অপহরণসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন। পাশাপাশি কিছু রোহিঙ্গা জায়গা কিনে বাড়ি তৈরির চেষ্টাও করছেন। এসব তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রোহিঙ্গাদের আশ্রয়শিবিরের বাইরে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।
আ ম ফারুক জানান, রোহিঙ্গাদের নিজ নিজ আশ্রয়শিবিরে ফেরত পাঠাতে এবং আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে তাঁদের টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
এর আগে চারজন আশ্রয়দাতা ও ৭৮ জন রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করেছে র্যাব। এর মধ্যে ৭ অক্টোবর দুজন আশ্রয়দাতা ও ১৩ জন রোহিঙ্গা, ৮ অক্টোবর হ্নীলা থেকে একজন নারী আশ্রয়দাতা ও ৩৭ জন রোহিঙ্গা, এবং ১২ অক্টোবর একজন আশ্রয়দাতা ও ২৮ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়।