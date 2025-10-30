চৌদ্দগ্রাম সীমান্ত দিয়ে ১৯ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

চৌদ্দগ্রাম সীমান্ত দিয়ে ১৯ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের সীমান্ত এলাকা দিয়ে ১৯ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে আমানগন্ডা সীমান্তবর্তী এলাকায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে তাঁদের হস্তান্তর করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিজিবির কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের (১০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর আলী এজাজ। হস্তান্তর করা ১৯ বাংলাদেশির মধ্যে ৯ জন নারী, ৯ জন পুরুষ ও ১টি শিশু রয়েছে।
কুমিল্লা বিজিবি জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে ১৯ জনকে সীমান্ত পিলার নম্বর ২১০৪–সংলগ্ন এলাকা দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ ও বিজিবির উপস্থিতিতে হস্তান্তরপ্রক্রিয়া শেষ হয়। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ ভবানীপুর নিউনিদিয়া বিএসএফ ক্যাম্পের কমান্ডার দীপংকর সাহার নেতৃত্বে বিএসএফের একটি দল এবং বিজিবির চৌদ্দগ্রাম উপজেলার আমানগন্ডা বিওপির কমান্ডার মো. মোস্তফার নেতৃত্বে একটি দল পতাকা বৈঠকে অংশ নেয়। এরপর প্রাথমিক কার্যক্রম শেষে সন্ধ্যায় ওই ব্যক্তিদের চৌদ্দগ্রাম থানায় হস্তান্তর করে বিজিবি।
চৌদ্দগ্রাম উপজেলার আমানগন্ডা বিওপির কমান্ডার মো. মোস্তফা জানান, ফেরত পাঠানো বাংলাদেশিরা বিভিন্ন সময়ে অবৈধ পথে ভারতে গিয়ে দেশটির পুলিশ ও বিএসএফের হাতে আটক হয়। তাঁদের অনেকে ভারতের বিভিন্ন কারাগারে সাজাও ভোগ করেছেন। আটক ব্যক্তিদের তথ্য, নাম–ঠিকানা যাচাই শেষে তাঁদের চৌদ্দগ্রাম থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিজিবির কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের (১০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর আলী এজাজ প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিএসএফের সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আমাদের বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে। তাঁদের বলা হয়েছে, কাউকে যেন অবৈধভাবে ঠেলে পাঠানো না হয়। আমরা তাঁদের বলেছি, তাঁদের কাছে কোনো অবৈধ বাংলাদেশি থাকলে যেন আমাদের জানানো হয়। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে সম্প্রতি বিএসএফ এই ১৯ বাংলাদেশির নাম–পরিচয় আমাদের জানিয়েছে। আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে যাচাই শেষে নিশ্চিত হয়েছি, তাঁরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। সর্বশেষ আজ দুপুরে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।’
চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হিলাল উদ্দীন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, বিজিবি ১৯ জনকে থানায় হস্তান্তর করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করছে বিজিবি। আটক ব্যক্তিদের বাড়ি বাগেরহাট, খুলনাসহ উত্তরাঞ্চলে। আগামীকাল শুক্রবার তাঁদের কুমিল্লার আদালতে পাঠানো হবে।