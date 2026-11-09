সুন্দরবনে দস্যুদের চাঁদাবাজিতে জিম্মি বনজীবীরা
দুটি দলের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হলে পালিয়ে আসেন জেলে মোস্তফা মোড়ল ও ওসমান মোড়ল। তাঁদের বাড়ি সাতক্ষীরার কয়রা উপজেলার ভাগবা এলাকায়।
সুন্দরবনের ফুলতলা খালে গত বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ শুরু হয় বনদস্যুদের দুটি দলের মধ্যে গোলাগুলি। এ সুযোগে দস্যুদের কবল থেকে পালিয়ে নদী পেরিয়ে লোকালয়ে ফেরেন দুই জেলে। তবে তাঁদের সঙ্গে অপহৃত হওয়া অপর তিন জেলের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, গত শনিবার রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত জানেন না স্বজনেরা।
এর আগে গত বুধবার রাত আটটার দিকে সাতক্ষীরার কয়রায় সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের ফুলতলা খাল এলাকা থেকে পাঁচ জেলেকে অপহরণ করে বনদস্যুরা। পরদিন সকাল ৭টার দিকে দুটি দলের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হলে পালিয়ে আসেন জেলে মোস্তফা মোড়ল ও ওসমান মোড়ল। তাঁদের দুজনের বাড়ি সাতক্ষীরার কয়রা উপজেলার ভাগবা এলাকায়।
ফিরে আসা জেলে মোস্তফা মোড়লের সঙ্গে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুঠোফোনে কথা হয় প্রথম আলোর। মোস্তফা মোড়ল বলেন, ডাকাত জাহাঙ্গীর বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের অপহরণ করেছিলেন। কয়রার ভাগবা গ্রামের জেলেদের সাতটি নৌকার মধ্যে পাঁচটি থেকে পাঁচজনকে ধরে নিয়ে যায় তারা। প্রতি নৌকার জন্য ৭০ হাজার টাকা করে মুক্তিপণ দাবি করা হয়।
মাছ ও কাঁকড়া ধরতে বনে যেতে হলে বন বিভাগের বৈধ পাসের পাশাপাশি বনদস্যুদের কাছ থেকেও ‘কার্ড’ নিতে হচ্ছে বলে অভিযোগ জেলেদের। সুন্দরবনে বনদস্যুদের চাঁদাবাজিতে জিম্মি হয়েছেন বনজীবীরা।
খুলনার কয়রা ও দাকোপ এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগরের ১৫ জন বনজীবীর সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। তাঁরা জানান, ৫ বা ১০ টাকার ব্যাংক নোটকে কার্ড হিসেবে ব্যবহার করছে দস্যুরা। নোটের নম্বর নিজেদের খাতায় লিখে রাখে তারা। একেকটি নৌকার জন্য এই কার্ড নিতে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিতে হয়। একাধিক বাহিনীকে চাঁদা দিতে গিয়ে অনেক জেলের উপার্জনের বড় অংশই শেষ হয়ে যাচ্ছে। বনে ঢোকার পর নোটের নম্বর মিলিয়ে মাছ ধরার অনুমতি দেয় দস্যুরা। নম্বর না মিললে বা কার্ড না থাকলে আটকে রেখে নির্যাতন ও মুক্তিপণ আদায় করা হয়।
দস্যুদের কাছ থেকে মুক্তিপণ দিয়ে ফিরে আসা কয়রার জেলে আজিজুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, মহাজনের মাধ্যমে টাকা দিয়ে কার্ড নিয়েছিলেন। কিন্তু বনে যাওয়ার পর দস্যুরা বলে, নোটের নম্বর মিলছে না। প্রথমে ৩০ হাজার টাকা দাবি করে। পরে ২০ হাজার টাকায় ছাড়ে। আবার পরেরবার বনে গেলে আরও ১০ হাজার টাকা দিতে হবে বলে জানিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট–পরিবর্তনের পর সুন্দরবনে দস্যুদের তৎপরতা বেড়েছে। কয়রার বনজীবী জাহিদ সানা বলেন, ১০ থেকে ১২টি দস্যু বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে কয়েকটি আত্মসমর্পণ করলেও এখনো সাত থেকে আটটি বাহিনী সক্রিয় রয়েছে।
২০১৬ সালের মে থেকে ২০১৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সুন্দরবনের ৩২টি বাহিনীর ৩২৮ সদস্য আত্মসমর্পণ করেন। ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত ঘোষণা করে সরকার। তবে গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত তিন দফায় বড় জাহাঙ্গীর, আফজাল, আনারুল, আফতাব, নানাভাই ও আলিফ বাহিনীর মোট ৭৯ সদস্য আত্মসমর্পণ করেছেন।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট–পরিবর্তনের পর সুন্দরবনে দস্যুদের তৎপরতা বেড়েছে। কয়রার বনজীবী জাহিদ সানা বলেন, ১০ থেকে ১২টি দস্যু বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে কয়েকটি আত্মসমর্পণ করলেও এখনো সাত থেকে আটটি বাহিনী সক্রিয় রয়েছে।
কয়রার মঠবাড়ি গ্রামের সাবেক বনদস্যু আনারুল ইসলাম বলেন, ৫ আগস্টের পর আত্মসমর্পণ করা কয়েকজন আবারও দস্যুতায় জড়িয়ে পড়েছেন। স্বাভাবিক জীবনে যাঁরা ফিরেছেন, তাঁদের জন্যও এখন সুন্দরবনে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
২০১৭ সালে একবার আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছিলেন আফজাল হোসেন। কিন্তু একটি হত্যা মামলায় তাঁকে এক নম্বর আসামি করায় আবার দস্যুতায় জড়িয়ে পড়েন। আফজাল বলেন, দুই মাস আগে আবার আত্মসমর্পণ করেছেন। এখন ভালোভাবে বাঁচতে চান।
সুন্দরবনের জোনাব বাহিনীর প্রধান জোনাব আলীকে গত বৃহস্পতিবার রাতে খুলনার কৈয়া বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-৬।
এসআরবি-৬–এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিস্তার আহমেদ বলেন, আত্মসমর্পণকারীদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখা হচ্ছে। প্রতি তিন মাস অন্তর তাঁদের ডেকে স্বাভাবিক জীবনে আছেন কি না এবং কোনো পেশাগত বা আইনি সমস্যায় পড়েছেন কি না সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করা হয়। যাঁরা এখনো দস্যুতায় জড়িত, তাঁদের আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার আহ্বান জানানো হচ্ছে। আইনি সহায়তার প্রয়োজন হলেও সহযোগিতা করা হবে।
কয়রার গানধার খাল থেকে সাত্তার বাহিনীর কবল থেকে গত মঙ্গলবার পাঁচ জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড। এ সময় কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়।
এ ছাড়া বনদস্যুদের সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত শাহিনুর সানা (৩৫) নামের এক জনকে আটক করে গত মঙ্গলবার পুলিশের হাতে তুলে দেন বনজীবীরা। আটক এই ব্যক্তি সম্পর্কে বনজীবী মিরাজুল বলেন, কিছুদিন আগে জাহাঙ্গীর বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে অপহরণ করে দেড় লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেন। পরে টাকা দিয়ে ছাড়া পাওয়ার সময় শাহিনুরকে দস্যুদের সঙ্গে দেখেছিলেন তিনি।
বনদস্যুদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার কারণে সুন্দরবনে যাওয়া বন্ধ রেখে আন্দোলনে নেমেছেন বনজীবীরা। বনদস্যুদের পাশাপাশি স্থানীয় সহযোগী, অর্থায়নকারী, অস্ত্র ও রসদ সরবরাহকারীদেরও আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। গত সোমবার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর ১০ দফা দাবি পাঠিয়েছেন বনজীবীরা।
সুন্দরবন–সংলগ্ন মুন্সিগঞ্জ এলাকার বনজীবী প্রশান্ত মণ্ডল বলেন, তাঁর দুই ছেলে কয়েক দিন ধরে বনে না গিয়ে বনদস্যু নির্মূলের দাবিতে আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। কিন্তু আন্দোলন শেষে তাঁরা আবার বনে গেলে দস্যুরা তাঁদের ওপর প্রতিশোধ নেবে—এ ভয়ই এখন তাঁকে তাড়া করছে।
সুন্দরবনে দস্যুদের তৎপরতার বিষয়ে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক কাওসার আজিজ বলেন, বনদস্যুদের বিরুদ্ধে সমন্বিত যৌথ অভিযান চালাতে হবে।