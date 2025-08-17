নাইক্ষ্যংছড়িতে খালে মিলল এসএলআর রাইফেল, ম্যাগাজিন ও গুলি

নাইক্ষ্যংছড়িতে খালে মিলল এসএলআর রাইফেল, ম্যাগাজিন ও গুলি
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুমের একটি খাল থেকে ১টি সেলফ লোডিং রাইফেল (এসএলআর) এবং ১৩টি গুলি উদ্ধার করেছে বিজিবি। আজ রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে এসব অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়।
কক্সবাজার-৩৪ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল এস এম খায়রুল আলম বলেন, নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুমের সীমান্ত পিলার-৩১ থেকে আনুমানিক ১০০ গজ পূর্ব দিকে শূন্যরেখা এলাকায় খালের মধ্যে স্থানীয় জেলেরা মাছ ধরতে গেলে পানির নিচে অস্ত্র ও গুলি দেখতে পান। পরে বিষয়টি তাঁরা বিজিবিকে জানান। তৎক্ষণাৎ বিজিবির ঘুমধুম সীমান্তচৌকির টহল দল ঘটনাস্থলে গিয়ে ১টি এসএলআর, ম্যাগাজিনসহ ১৩টি গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
কক্সবাজার-৩৪ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল এস এম খায়রুল আলম বলেন, এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।