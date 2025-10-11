চাকসু
ভোটের দিন ফল ঘোষণার দাবি ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলের
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ভোটের দিনই ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেল ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’। পাশাপাশি তারা বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধে নিরাপত্তা জোরদার, সিনেট নির্বাচন আয়োজনসহ সাতটি দাবি জানান।
আজ শনিবার বেলা আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জারুলতলায় আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে জানানো অন্য চার দাবি হলো, নির্বাচনের পোলিং এজেন্টদের তালিকা দ্রুত প্রকাশ করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অচল সিসিটিভি ক্যামেরা মেরামত করা, শাটল ট্রেনের সময়সূচি বাড়ানো ও বাস ব্যবস্থার রোডম্যাপ প্রকাশ করা।
শিবির–সমর্থিত প্যানেলের সহসাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী সাজ্জাদ হোছেন এ সংবাদ সম্মেলনের সঞ্চালনা করেন। এতে ভিপি প্রার্থী মো. ইব্রাহীম বলেন, ‘নির্বাচনের আগে কমিশনার নিরাপত্তা জোরদারের আশ্বাস দিলেও এখনো বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নি। তারা আমাদের ই-কারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবহার করছেন। আমরা জানতে চাই, নির্বাচন কমিশনের আইন কার্যকর হবে কবে থেকে?’
পোলিং এজেন্টদের তালিকা প্রকাশ না করায় ক্ষোভ জানিয়ে মো. ইব্রাহীম বলেন, ‘আমাদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হলেও কমিশন এখনো তালিকা প্রকাশ করেনি, এতে প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটছে।’
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন খেলাধুলা ও ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ শাওন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক প্রার্থী হারেজুল ইসলাম, সহসাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক প্রার্থী জিহাদ হোসেইন, ছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক প্রার্থী নাহিমা আক্তার, সহছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক প্রার্থী জান্নাতুল ফেরদাউস, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক প্রার্থী মাহবুবুর রহমান, গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পাদক প্রার্থী তানভীর আঞ্জুম, সমাজসেবা ও পরিবেশ সম্পাদক প্রার্থী তাহসিনা রহমান প্রমুখ।