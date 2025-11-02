‘মবের’ পিটুনিতে নিহত রূপলাল দাসের মেয়ের বিয়ে আজ

‘মবের’ পিটুনিতে নিহত রূপলাল দাসের মেয়ের বিয়ে আজ
রূপলাল রবিদাসের বাড়িতে সকাল থেকেই ব্যস্ততা। সড়কে রঙিন গেট, উঠানে বাঁশের মাচা, রঙিন কাপড়ের প্যান্ডেল, ধোঁয়া উঠছে রান্নার হাঁড়ি থেকে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, আনন্দঘন উৎসব। তবে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায়, এই উৎসবের ভেতর আছে গভীর শোকের ছায়া। আজ রোববার রূপলালের মেয়ের বিয়ে। এই মেয়ের বিয়ে দিন ঠিক করতে যাওয়ার আগের দিন ‘মবের’ শিকার হয়ে পিটুনিতে প্রাণ হারান রূপলাল।
রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের ঘনিরামপুর গ্রামে নিহত রূপলাল রবিদাসের বাড়ি। রূপলালের পরিবার ও স্থানীয় মানুষেরা জানান, ১০ আগস্ট মিঠাপুকুর উপজেলার শ্যামপুর এলাকার এক তরুণের সঙ্গে রূপলালের বড় মেয়ে নূপুর রানীর বিয়ের দিন ঠিক করার কথা ছিল। এ জন্য ৯ আগস্ট মিঠাপুকুর থেকে নিজের ভ্যান চালিয়ে রূপলালের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন তাঁর ভাগনির স্বামী প্রদীপ দাস। কিন্তু গ্রামের ভেতর দিয়ে রাস্তা না চেনায় প্রদীপ দাস সয়ার ইউনিয়নের কাজীরহাট এলাকায় এসে রূপলালকে ফোন করেন। রূপলাল সেখানে যান। তাঁরা দুজনে ভ্যানে চড়ে রূপলালের বাড়ি ঘনিরামপুর গ্রামের দিকে রওনা হন। রাত ৯টার দিকে তারাগঞ্জ-কাজীরহাট সড়কের বটতলা এলাকায় পৌঁছালে ভ্যানচোর সন্দেহে তাঁদের দুজনকে থামান স্থানীয় কয়েকজন। এরপর সেখানে লোক জড়ো হতে থাকেন। একপর্যায়ে মব তৈরি করে রূপলাল দাস ও প্রদীপ দাসকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় রূপলালের স্ত্রী হত্যা মামলা করেন এবং পুলিশ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়।
বাবার মৃত্যুর পর নূপুর রানীর বিয়ের আয়োজন বন্ধ হয়ে যায়। রূপলালকে হারিয়ে পুরো পরিবার দিশাহারা হয়ে পড়ে। তবে রূপলালের পরিবার জানিয়েছে, মেয়ের বিয়ের জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক লাখ, তারাগঞ্জ হাটের ব্যবসায়ীরা ৭১ হাজার, উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে ৭৫ হাজার, একটি সংগঠন থেকে এক লাখ টাকা পেয়েছেন। এ ছাড়া নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুজন হৃদয়বান ব্যক্তি রূপলালের ছেলে জয় রবিদাস ও ছোট মেয়ে রুপার পড়াশোনা দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁদের সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমেও শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। ওই টাকায় তাঁরা পড়াশোনা করছেন।
রূপলালের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, ঘরের ভেতরে কনে নূপুর বসে আছেন হলুদে রাঙা শাড়িতে। মুখে বিয়ের সাজ, কিন্তু চোখ দুটো লাল। পাশে মা ভারতী রানী—নীরবে অতিথি আপ্যায়নের প্রস্তুতি সামলাচ্ছেন।
রূপলালের স্ত্রী ভারতী রানী বললেন, ‘বেটির বিয়া ঠিক করার জন্য ভাগনি জামাইকে আনার সময় আমার নির্দোষ স্বামীক মিথ্যা অপবাদ দিয়া মারি ফেলছে। আজ বেটির বিয়া, ওর বাপ নাই, চিন্তা করতেই বুকটা ফাটি যাওছে। ওমাক (রূপলাল) ছাড়া পুরা বাড়ি ফাঁকা ফাঁকা লাগেছে। কষ্টে ভেতরটা ভাঙি যাওছে।’
নূপুর রানী বলেন, ‘বাবার খুব ইচ্ছা ছিল ধুমধাম আয়োজন করে আমার বিয়ে দেবে। এখন সব আয়োজন হচ্ছে, কিন্তু আমার মনে কেবল বাবার মুখটা ভাসে। বাবা নেই, কে আমাকে আশীর্বাদ দেবে। হত্যাকারীরা এখনো ধরা পড়েনি, হাটেবাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমার বাবাকে যারা মেরেছে, আমি তাদের বিচার চাই।’
তারাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুবেল রানা বলেন, ‘রূপলালের মেয়ের বিয়ের জন্য এক লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। ছেলে ও ছোট মেয়ের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে তারাগঞ্জ বাজারে রূপলালের ছেলের জন্য একটি দোকান দেওয়া হবে। আমরা সব সময় তাঁদের পাশে আছি।’