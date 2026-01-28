একটি দল তাদের ভোট দিলে জান্নাত পাবে বলে ধোঁকাবাজি করছে: সালাহউদ্দিন আহমদ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, একটি দল তাদের ভোট দিলে মরণের পর জান্নাত পাবে বলে ধোঁকাবাজি করছে। তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।
আজ বুধবার দুপুরে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার সাহারবিল বিএমএস উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে নির্বাচনী পথসভায় এ মন্তব্য করেন তিনি।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘বিএনপি এমন একটি বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে, যে বাংলাদেশে আর কোনো মানুষ গুম হবে না। জনগণের বিপুল সমর্থন ও জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিএনপি এমন একটা সরকার পরিচালনা করবে, যে সরকারের মালিক হবে জনগণ। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণই তাদের রাষ্ট্রমালিকানা ফেরত পাবে। আপনার ভোট আপনি দেবেন, যাকে খুশি তাকে দেবেন। আপনার পছন্দের প্রার্থীকেই দেবেন এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের ভূমিধস বিজয় হবে।’
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘বিএনপির কর্মসূচি, বিএনপির পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রভাবনা যদি মানুষ পছন্দ করে, তাহলে অবশ্যই তারা বিএনপিকে ভোট দেবে। অন্য রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন করছে, তারাও তাদের কর্মসূচি, পরিকল্পনা প্রকাশ করুক। জনগণ তাদেরটা পছন্দ করলে তাদেরই ভোট দেবে। এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য, এমনই হওয়া উচিত।’
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘জেলে থাকার কারণে ২০০৮ সালে নির্বাচন করতে পারিনি। আমার স্ত্রী হাসিনা আহমদকে আমার চেয়ে বেশি ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন। এ কারণে আমি এবং আমার পরিবার আজীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক ইউসুফ বদরী, মাতামুহুরি (সাংগঠনিক) উপজেলা বিএনপি সভাপতি জামিল ইব্রাহীম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক হেফাজতুর রহমান টিপু, সাংগঠনিক সম্পাদক শোয়াইবুল ইসলাম সবুজ প্রমুখ।