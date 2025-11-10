জামায়াত দেশকে অস্থিতিশীল অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

জামায়াত দেশকে অস্থিতিশীল অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল
জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন অজুহাত তুলে দেশকে একটা অস্থিতিশীল অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ সোমবার বিকেলে সদর উপজেলার বরদ্বেশ্বরী বাজার ও রুহিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে থানা বিএনপির আয়োজনে ইউনিয়নবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
মতবিনিময় সভায় মির্জা ফখরুল বলেন, ‘একটি দেশ তখনই উন্নয়নে যেতে পারে, যখন জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। যখন জনগণ চায়, আমরা উন্নতি করব। জনগণের মধ্যে সারাক্ষণ দ্বন্দ্ব-বিবাদ, ফেতনা, ঝগড়াঝাঁটি যদি থাকে, তাহলে কি উন্নতি হতে পারে? যখন গণ-অভ্যুত্থান হলো, তখন আমরা ভেবেছিলাম, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারব। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা দেখলাম কিছু কিছু দল বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, আজকে জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন অজুহাত তুলে দেশকে একটা অস্থিতিশীল অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি। আমরা মনে করি, সমস্যা তৈরি করে গণতন্ত্রকে ব্যাহত করার চেষ্টা, নির্বাচনকে ব্যাহত করার চেষ্টা জনগণ কোনোভাবেই বরদাশত করবে না।’
বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘১৫ বছর আমরা ভোট দিতে পারিনি। ভোট দেওয়ার সুযোগ এসেছে। যেভাবে দেশের উন্নতি হয়, আমরা সেভাবে ভোট দেব। আমরা যদি সরকারে যেতে পারি, তাহলে কৃষক ভাইদের যে সমস্যাগুলো আছে—বীজের সমস্যা, সারের সমস্যা, পানির সমস্যা—এগুলো সমাধান করব। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করব।’ রুহিয়া থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হবে ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, ‘রুহিয়া থানা হয়েছে, কিন্তু উপজেলা হয়নি। আমরা যদি ক্ষমতায় যেতে পারি, তবে আমাদের প্রথম কাজ হবে রুহিয়াকে উপজেলায় উন্নীত করা।’
কোনো দলের নাম উল্লেখ না করে বিএনপির এই নেতা বলেন, একটা রাজনৈতিক দল যাকে দেশের মানুষ কোনো দিনই সঠিক পথে পায়নি। যখন দেশের সব মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে আন্দোলন করেছে, তখন তারা পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছে। আবার ১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো, তখন তারা মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সঙ্গেই ছিল। এই যাদের কাজ, যারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পক্ষে কখনোই থাকেনি, তাদের কি আমরা সমর্থন করতে পারি?’
মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সল আমীন, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী, সাবেক সহসভাপতি ওবায়দুল্লাহ মাসুদ, আব্দুল হালিম, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনসারুল হক, রুহিয়া থানা বিএনপির সভাপতি আবদুল জব্বার প্রমুখ।