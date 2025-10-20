হাত–পায়ের রগ কাটা, চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার

হাত–পায়ের রগ কাটা, চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার
চট্টগ্রামে হাত–পায়ের রগ কাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে নগরের বন্দর থানার আনন্দবাজার আউটার রিংরোড–সংলগ্ন সাগরতীরে কাশবনের ভেতর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তবে কী কারণে কারা খুন করেছে, নাকি আত্মহত্যা, তা বলতে পারছে না নিহত শিক্ষার্থীর পরিবার ও পুলিশ।
নিহত শিক্ষার্থীর নাম শামীম মকসুদ খান জয় (২৬)। তিনি ঢাকার আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি–বাংলাদেশ (এআইইউবি) থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন।
বরিশাল জেলায় বাড়ি হলেও নগরের বন্দর আবাসিকের বড়পোল এলাকায় শামীম তাঁর মা–বাবাসহ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসবাস করতেন বলে পুলিশ জানায়।
বন্দর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) জাকির হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, সাগরতীরে কাশবনের ভেতরে হাত–পায়ের রগ কাটা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন শামীম। রাতে স্থানীয় কয়েকজন দেখতে পেয়ে টহলরত পুলিশ সদস্যদের খবর দেন। প্রথমে হালিশহর থানা–পুলিশ শামীমকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে খবর পেয়ে দিবাগত রাত দুইটার দিকে পরিবারের লোকজন শামীমের লাশ শনাক্ত করেন।
নগর পুলিশের সহকারী কমিশনার (বন্দর) মাহমুদুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, দুই হাত ও দুই পায়ের রগ কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে। দুপুরে তাঁর মুঠোফোনে একটি কল এসেছিল। এরপর তিনি চাকরির ইন্টারভিউ দেওয়ার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন। তবে মুঠোফোন বাসায় রেখে গিয়েছিলেন। নিজেই আত্মহত্যা করেছেন, নাকি কেউ ডেকে নিয়ে খুন করেছেন, নাকি ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছিলেন—এসব বিষয় সামনে রেখে তদন্ত করা হচ্ছে। এখনো কোনো ক্লু পাওয়া যায়নি। পুলিশ কাজ করছে। এ ঘটনায় নিহত শিক্ষার্থীর পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে। পরিবারও স্পষ্ট করে বলতে পারছে না, কীভাবে এ ঘটনা ঘটেছে।