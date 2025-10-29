ওসমানী বিমানবন্দরে বোর্ডিং ব্রিজের সঙ্গে উড়োজাহাজের ইঞ্জিন কাভারের ধাক্কা, লন্ডনগামী ফ্লাইট বাতিল

ওসমানী বিমানবন্দরে বোর্ডিং ব্রিজের সঙ্গে উড়োজাহাজের ইঞ্জিন কাভারের ধাক্কা, লন্ডনগামী ফ্লাইট বাতিল
সিলেট থেকে যুক্তরাজ্যগামী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজে যাত্রী ওঠার পর বোর্ডিং ব্রিজ সরানোর সময় ইঞ্জিনের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে। এতে ফ্লাইটটি বাতিল করা হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এ ঘটনা ঘটে।
বাংলাদেশ বিমান ২০২ উড়োজাহাজটির সিলেট থেকে সরাসরি লন্ডনে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। বাতিল হওয়া উড়োজাহাজের যাত্রীদের দুপুরে অন্য একটি উড়োজাহাজে করে যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ওসমানী বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।
বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, সিলেট থেকে লন্ডনগামী বাংলাদেশ বিমানের ২০২ উড়োজাহাজটি আজ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। এতে যাত্রীদের ওঠার জন্য বোর্ডিং ব্রিজ লাগানো হয়েছিল। উড়োজাহাজে ২৬২ জন যাত্রী ওঠেন। পরে বোর্ডিং ব্রিজ সরানোর সময় এর সঙ্গে উড়োজাহাজের ইঞ্জিনের কাভারের ধাক্কা লাগে। এতে উড়োজাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাথমিকভাবে ফ্লাইট বাতিল করা হয়। যাত্রীদের বিকল্প উড়োজাহাজে করে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক হাফিজ আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, বোর্ডিং ব্রিজ খুলে সরানোর সময় উড়োজাহাজের ইঞ্জিনের কাভারের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। যার কারণে উড়োজাহাজটির উড়াল বাতিল করা হয়েছে। এটির ইঞ্জিন ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বাতিল হওয়ায় উড়োজাহাজের যাত্রীদের বেলা আড়াইটায় অন্য একটি উড়োজাহাজে করে যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।