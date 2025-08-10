রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নিরাপত্তা পর্যালোচনায় আইএইএর প্রতিনিধিদল

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নিরাপত্তা পর্যালোচনায় আইএইএর প্রতিনিধিদল
পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে নির্মাণাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নিরাপত্তা নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করেছে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)। আজ রোববার সকাল থেকে সংস্থাটির প্রি-অপারেশনাল সেফটি রিভিউ টিমের ১৫ সদস্যের দল এ পর্যালোচনার কাজ শুরু করে।
প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে আছেন আইএইএর জ্যেষ্ঠ নিউক্লিয়ার সেফটি অফিসার সাইমন ফিলিপ মারগান, উপদলনেতা হিসেবে আছেন অপারেশনাল সেফটি সেকশন প্রধান জুরাজ রোভনি। প্রতিনিধিদল প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের জ্বালানি লোডিংয়ের আগে ১১টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র পর্যালোচনা করবে। এরপর পর্যালোচনা প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের জ্বালানি লোডিংয়ের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ।
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিচালক মো. কবির হোসেন বলেন, আইএইএ প্রতিনিধিদল আজ সকাল থেকে প্রকল্পের ১১টি ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছে। ২৭ আগস্ট পর্যন্ত এ পর্যালোচনা চলবে। এরপর প্রতিনিধিদলের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি লোডিং ও প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হবে।
প্রকল্প–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্যমতে, প্রতিনিধিদল প্রকল্পের টিম নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা, পরিচালনা প্রস্তুতি, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা, প্রকল্পের প্রযুক্তিগত দিক, পরিচালনা অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া, বিকিরণ সুরক্ষা ব্যবস্থা, রসায়ন, জরুরি প্রস্তুতি, দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনাব্যবস্থাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক পর্যালোচনা করবে।
জানতে চাইলে রূপপুর প্রকল্পের সাইট ডিরেক্টর প্রকৌশলী মো. আশরাফুল ইসলাম বলেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের জ্বালানি লোডিং ও কার্যক্রম শুরু করার চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। এ জন্য আইএইএর এই পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
প্রসঙ্গত, রাশিয়ার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে দুটি ইউনিট নির্মাণাধীন। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংস্থা রোসাটমের প্রকৌশল বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ২টি ইউনিটের প্রতিটি ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহে সক্ষম। বর্তমানে প্রথম ইউনিটের কাজ প্রায় শেষের দিকে।