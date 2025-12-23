জেলা

বিশেষ ট্রেন না পেয়ে বিএনপির নেতা–কর্মীদের ৬ ঘণ্টা অবস্থান, ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন

প্রতিনিধি
লালমনিরহাট
তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ঢাকায় যাওয়ার জন্য ভাড়ায় বিশেষ ট্রেন বরাদ্দ না পেয়ে লালমনিরহাট রেলস্টেশনে সকাল নয়টা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন বিএনপির নেতা–কর্মীরা। মঙ্গলবার লালমনিরহাট রেলস্টেশনেছবি: প্রথম আলো

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ঢাকায় যাওয়ার জন্য ভাড়ায় বিশেষ ট্রেন বরাদ্দ না পেয়ে লালমনিরহাট রেলস্টেশনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার সকাল নয়টা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত ‘লালমনিরহাটের সর্বস্তরের জনগণ’–এর ব্যানারে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন।

বিএনপির নেতা-কর্মীদের কর্মসূচির কারণে লালমনিরহাট থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেনসহ অন্তত চারটি ট্রেন রেলস্টেশনে আটকা পড়ে। নির্ধারিত সময়ে রেলস্টেশন ছাড়তে না পারায় ভোগান্তিতে পড়েন ওই ট্রেনের যাত্রীরা। পরে বিকেলে ভাড়ায় বিশেষ ট্রেন বরাদ্দের আশ্বাস পেয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীরা কর্মসূচি স্থগিত করলে বেলা সাড়ে তিনটার পর ট্রেনগুলো গন্তব্যে ছেড়ে যায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন লালমনিরহাট রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশনমাস্টার আকবর আলী।

আটকে পড়া লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেন আজ সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে লালমনিরহাট রেলস্টেশন ছেড়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। এ ছাড়া ২২ ডাউন পদ্মরাগ লালমনিরহাট থেকে সান্তাহারের উদ্দেশে বেলা ১টা ৪৫ মিনিটে, সান্তাহার-বুড়িমারীর মধ্যে চলাচলকারী ৭১৩ আপ করতোয়া এক্সপ্রেস ট্রেন বেলা ১টা ৫০ মিনিটে বুড়িমারীর উদ্দেশে ও বুড়িমারী-লালমনিরহাট-পার্বতীপুরের মধ্যে চলাচলকারী ৬৬ কমিউটার ট্রেন বেলা দুইটায় লালমনিরহাট রেলস্টেশন থেকে পার্বতীপুরের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। বিএনপির অবস্থান কর্মসূচির কারণে প্রতিটি ট্রেন সময়মতো ছেড়ে যেতে পারেনি। বেলা সাড়ে তিনটার পর প্রতিটি ট্রেন নিজ নিজ গন্তব্যে যায়।

লালমনিরহাট জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও লালমনিরহাট পৌর বিএনপির সভাপতি মো. আফজাল হোসেন বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ২৫ ডিসেম্বর যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফিরবেন। সারা দেশের মতো লালমনিরহাট থেকে সড়ক ও রেলপথে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ঢাকায় যাওয়ার কথা আছে। তাঁরা ১৯ ডিসেম্বর লালমনিরহাট বিভাগীয় ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে ২৪ ডিসেম্বর লালমনিরহাট থেকে ঢাকা বিমানবন্দর এবং ২৫ ডিসেম্বর ঢাকা বিমানবন্দর থেকে লালমনিরহাট পর্যন্ত একটি বিশেষ ট্রেন বরাদ্দ চেয়ে লিখিতভাবে আবেদন করেন। পরে জানতে পারেন, তাঁদের ট্রেন বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। খবর জানাজানি হলে আজ সকাল নয়টা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে বাধ্য হন। লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক তাঁদের দাবি পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ জন্য তাঁরা কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করেছেন। কাল সকালে ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিতে না পারলে আবার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করা হবে।

কর্মসূচিতে জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. আনিসুর রহমান, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক নুরুন্নবী মোস্তফা, লালমনিরহাট রেলওয়ে শ্রমিক দলের সভাপতি মো. আবদুল মতিন, লালমনিরহাট পৌর যুবদলের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জানতে চাইলে লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক আবু হেনা মোস্তফা আলম প্রথম আলোকে বলেন, ১৯ ডিসেম্বর জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক স্বাক্ষরিত এ–সংক্রান্ত একটি আবেদন পেয়েছেন। পরে সেটি পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক বরাবর পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা আশাবাদী রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাঁরা ভালো সংবাদ পাবেন। সেই আলোকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন