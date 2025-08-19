বঙ্গোপসাগরে আল আমীনের জালে এবার ধরা পড়ল ২৪ কেজির কোরাল

বঙ্গোপসাগরে আল আমীনের জালে এবার ধরা পড়ল ২৪ কেজির কোরাল
পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে জেলে আল আমীনের জালে চার দিনের ব্যবধানে আবারও একটি বড় কোরাল মাছ ধরা পড়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁর জালে ধরা পড়ে ২৪ কেজি ওজনের একটি কোরাল।
আল আমীন বলেন, সকালে তিনি মাছ ধরতে সাগরে যান। জাল টানার সময় বুঝতে পারেন বড় কোনো মাছ আটকা পড়েছে। পরে জাল টেনে তুললে দেখা যায় বড় একটি কোরাল আটকা পড়েছে।
সাগর থেকে ফিরে আল আমীন মাছটি বিক্রির জন্য কুয়াকাটা পৌরসভার মাছ বাজারে নিয়ে যান। সেখানে ওজন করে দেখা যায় মাছটির ওজন ২৪ কেজি। পৌরসভার মৎস্য ব্যবসায়ী বশির গাজী মাছটি কেজিপ্রতি ১ হাজার ৫০০ টাকা দরে মোট ৩৬ হাজার টাকায় কিনে নেন।
বশির গাজী বলেন, মাছটি তিনি ঢাকায় পাঠিয়েছেন। ঢাকায় কেজিপ্রতি ১ হাজার ৭০০ টাকা দরে বিক্রি করতে পারবেন বলে তাঁর আশা।
এর আগে ১৫ আগস্ট আল আমীনের জালেই ধরা পড়ে ২১ কেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের একটি কোরাল। সেটি নিলামের মাধ্যমে ব্যবসায়ী খলিল হাওলাদার কেজিপ্রতি ১ হাজার ৬০০ টাকা দরে মোট ৩৪ হাজার ৮৮০ টাকায় কিনে নিয়েছিলেন।
কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, মৎস্য সম্পদ রক্ষায় জেলেদের মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। জেলেরা নিষেধাজ্ঞা মেনে চলায় এখন বড় বড় মাছ ধরা পড়ছে।