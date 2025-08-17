দুই যাত্রী ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন বিমানে, তল্লাশি চালিয়ে ভেতরে মিলল ইয়াবা

দুই যাত্রী ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন বিমানে, তল্লাশি চালিয়ে ভেতরে মিলল ইয়াবা
ঢাকাগামী একটি ফ্লাইটের দুই যাত্রী তাঁদের ব্যাগের সঙ্গে দুটি ক্রিকেট ব্যাটও নিয়ে যাচ্ছিলেন। নিরাপত্তাকর্মীদের সন্দেহ হওয়ায় বিমানবন্দরের স্ক্যানারে স্ক্যান করতে দেন। স্ক্যানে ধরা পড়ে, ক্রিকেট ব্যাটের ভেতরে লুকানো রয়েছে ছোট ছোট প্যাকেট। এরপর ব্যাট দুটি ভাঙতেই প্যাকেটগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ৫ হাজার ১০০ ইয়াবা। নিরাপত্তাকর্মীরা ওই দুই যাত্রীকে আটক করে তুলে দেন পুলিশের হাতে। আজ সকাল সোয়া ১০টার দিকে কক্সবাজার বিমানবন্দরে এ ঘটনা ঘটে।
কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস খান বলেন, আটক দুজন হলেন মাদারীপুর জেলার বাসিন্দা জাকির হোসেন (২৬) এবং বরিশাল জেলার বাসিন্দা তানভীর আহমদ (৩০)। তাঁদের মধ্যে তানভীর বিমানবন্দরের কর্মী ছিলেন। তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়।
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টদের বরাত দিয়ে ওসি ইলিয়াস খান বলেন, আটক ব্যক্তিরা কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী ইউএস বাংলার একটি ফ্লাইটের যাত্রী ছিলেন। তাঁরা ফ্লাইটে উঠতে সকাল সোয়া ১০টার দিকে বিমানবন্দরে আসেন। এ সময় বিমানবন্দরের কর্মীরা যাত্রীদের মালামাল তল্লাশি কার্যক্রম চালাচ্ছিলেন। ক্রিকেট ব্যাট সঙ্গে দেখে নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁদের মালামাল স্ক্যান করতে দেন। এ সময় ব্যাটের ভেতরে বিশেষ কৌশলে লুকানো অবস্থায় ৫ হাজার ১০০ ইয়াবা পাওয়া যায়।
ওসি ইলিয়াস খান জানান, আটক দুজনের বিরুদ্ধে মাদক আইনে কক্সবাজার সদর থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।