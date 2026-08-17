জেলা

জাহাজটির কাছে তিন দিনেও যেতে পারেনি তদন্তদল

সীতাকুণ্ডের জাহাজভাঙা কারখানায় এই জাহাজ কাটার সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারী ইউনিয়নের ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ডে বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ৯ শ্রমিকের মৃত্যুর তিন দিন পেরিয়ে গেছে। জাহাজটিতে দুর্ঘটনার কারণ জানতে শিল্প মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও শিপব্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশন তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। সে তিন তদন্ত কমিটির কোনো সদস্যই এখন পর্যন্ত জাহাজের কাছে দুর্ঘটনাস্থলে যেতে পারেননি। তবে আজ সোমবার বুয়েটের একজন অধ্যাপকের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল দুর্ঘটনা বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

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