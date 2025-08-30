জাপাকে নিষিদ্ধের আইনগত দিক যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ: অ্যাটর্নি জেনারেল
গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকের (নুর) ওপর হামলা-মারধরের ঘটনাকে গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের অংশ বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। আজ শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহে শহরের টেলিভিশন সেন্টার পাড়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্বোধন শেষে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।
গণ অধিকার পরিষদের নেতার ওপর হামলার ঘটনাকে ন্যক্কারজনক উল্লেখ করে আসাদুজ্জামান বলেন, জাতীয় পার্টি (জাপা) ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মানুষের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করেছে। তাঁরা জুলাই বিপ্লবে আওয়ামী লীগকে সহযোগিতা করে নিজেদের পুরোনো ইতিহাস উন্মোচন করেছে। তাই দলটিকে নিষিদ্ধের যে দাবি উঠেছে, সেটির আইনগত দিক যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
এর আগে আজ সকাল ১০টার দিকে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশে টেলিভিশন সেন্টার পাড়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন করেন অ্যাটর্নি জেনারেল। পরে শহরের সরকারি কেশবচন্দ্র (কেসি) মহাবিদ্যালয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভায় অংশ নেন।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কেন্দ্র সমন্বয় দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) নাজিম উদ্দিন আহমেদ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজের অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দিকী, জেলা বিএনপির সভাপতি এমএ মজিদ, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর ও গণ অধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ।